« Je souhaite continuer à faire des choses plus sérieuses… », Mimie Mathy veut elle arrêter la série Joséphine Ange Gardien ?

C’est notamment le cas de Mimie Mathy, très connue et appréciée depuis plus d’une vingtaine d’années pour son rôle dans la série Joséphine Ange Gardien. Mais aux dernières nouvelles, il semblerait que la femme de 64 ans veuille passer à autre chose.

Mimie Mathy fait une confidence sur la suite de son aventure dans la série Joséphine Ange Gardien

Depuis 1997, les Français de toutes les tranches d’âge ont le plaisir de découvrir les nombreuses facettes de Mimie Mathy dans son personnage de Joséphine Delamarre dans la série Joséphine Ange Gardien.

Elle y joue notamment le rôle d’un ange gardien doté de « finesse psychologique », de « capacité de persuasion » et de « pouvoirs magiques » pour aider des personnes se trouvant dans des difficultés. On la distingue entre autres avec son claquement de doigts devenu mythique chaque fois qu’elle parvient à ses fins dans la série.

Mais après 21 saisons à jouer dans cette production à succès de la chaîne TF1 à l’origine, Mimie Mathy a récemment fait part de sa volonté d’explorer d’autres univers dans sa carrière. Même si elle a confié au journal Paris-Normandie que cette série populaire restait parmi ses favoris : « C’est devenu une collection sympa et on en tourne un par an », elle a également annoncé : « Je souhaite continuer à faire des choses plus sérieuses ».

Une déclaration qui pourrait être interprétée comme une manière déguisée pour l’actrice de dire qu’elle ne comptait plus faire prochainement partie du casting de la production qui lui a permis d’accéder à une grande notoriété dans sa carrière d’actrice.

En réalité, il n’en est rien, car Mimie Mathy a précisé par la suite que ce désir de participer à d’autres tournages se ferait « sans abandonner le merveilleux bateau de Joséphine ».

Une série source de récompenses diverses pour Mimie Mathy

En plus de la célébrité, la série Joséphine Ange Gardien a aussi permis à Mimie Mathy de gagner des distinctions symbolisant la reconnaissance de son mérite par ses pairs. Il s’agit notamment du 7 d’or de la comédienne de fiction qu’elle a remporté à trois reprises notamment en 1998, 2000 et 2003.

De plus, pour l’immortaliser dans le monde artistique français, une statue d’elle en cire a été inaugurée en 2003 dans le célèbre Musée Grévin de Paris.

Mimie Mathy à l’affiche d’un nouveau film

Intitulée Le prix de la trahison, cette production dans laquelle celle qui est également humoriste s’illustre de par son remarquable jeu d’actrice a été diffusée hier sur France 3. Un téléfilm qui vient succéder aux deux précédents volets des enquêtes de la capitaine Marie Jourdain dans lesquels Mimie Mathy a également participé par le passé en tenant le rôle principal.

Il s’agit de : Le prix de la vérité sorti en 2017 et Le prix de la loyauté sorti en 2019. Si tout se passe bien comme le souhaite celle qui a également joué la tante de Lucie dans Demain nous appartient en 2018, ses rôles devraient être de plus en plus diversifiés à l’avenir.