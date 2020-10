Léo “12 coups de midi”: Au plus mal, il devient la risée de tout le monde suite à avoir encensé Reichmann !

Pour sa quarantième participation aux Douze coups de midi, Léo a eu le droit à quelques petites moqueries de la part de l’équipe du programme suite à un compliment qu’il a fait à Jean-Luc Reichmann. Explications.

Léo se fait charrier par les membres de l’équipe technique

Ce vendredi 9 octobre, Jean-Luc Reichmann souhaitait savoir quel homme suscitait l’admiration chez Léo, le champion des 12 coups de midi. Ce dernier a eu une réponse cash : “C’est vous évidemment. Il y a évidemment plein d’hommes politiques que j’admire mais […] la faculté de parler à l’oral, de s’exprimer en public, c’est une vraie performance que vous faites tous les midis malgré tout” déclare-t-il tout d’abord. Etonné par la réponse, le présentateur souhaitait en savoir plus sur la raison de choix.

Léo va donc plus loin et déclare : “Ça fait 40 émissions que je suis là, je dois tenir la distance chaque émission. Vous parlez beaucoup plus que moi à tous les candidats et c’est vrai qu’au niveau de l’éloquence, c’est une véritable performance et je trouve ça impressionnant”. Une déclaration qui a fait rire les membres de l’équipe technique qui se sont gentiment moqués de Léo. En effet, ces derniers ont fait quelques mimes de violon et de pipeau de la part de deux hommes de l’émission face caméra. Un beau moment de télévision.

Il a un rêve : voir Roger Federer pendant un Grand Chelem

Âgé de seulement 20 ans, Léo a remporté, ce vendredi 9 octobre sa 40ème victoire dans les “douze coups de midi” avec une cagnotte qui s’élève à 179 095 euros. Si il est considéré comme un grand champion du jeu de TF1, il n’avait aucun objectif précis en arrivant la toute première fois sur le plateau : L’objectif était vraiment de passer la première émission. En sachant, qu’il s’agit de la plus difficile à gagner. Depuis la 30e victoire, je me dis que les maîtres de midi qui sont devant moi sont des sacrés morceaux. Il y a du chemin à faire et du boulot pour les rattraper” a-t-il notamment expliqué.

Léo explique ensuite ce qu’il aimerait faire avec les gains remportés dans l’émission : “Cela va participer à payer mes études, mon année à Vienne. J’ai envie d’offrir un voyage à mon groupe de potes. Mon rêve est d’aller voir Roger Federer dans un Grand Chelem, si possible à Wimbledon l’année prochaine”. Mais attention, le jeune homme aime la compétition et ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Il espère pouvoir aller aussi loin que Paul ou encore Eric. Affaire à suivre.