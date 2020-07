12 coups de midi: un ancien candidat fait des révélations fracassantes et choquantes !

S’il y a bien une émission qui perdure dans le temps (12 coups de midi), et qui rassemble un grand nombre de fans et de téléspectateurs depuis de nombreuses années, c’est bien l’emblématique 12 coups de midi, programme présenté par Jean-Luc Reichmann, Les 12 coups de midi. Depuis 10 ans, l’émission phare de TF1 rencontre un succès énorme auprès des téléspectateurs et ne cesse de battre des records d’audience.

Un format dont Jean-Luc Reichmann a fait son programme phare avec une production dont il a assuré le quotidien durant nombreuses années. Mais aujourd’hui le papa de six enfants, a décidé de tourner une page et a vendu les droits de son concept à Endemol, dont le présentateur et producteur Arthur gère tous les droits. Pour une somme annoncée aux alentours des 10 millions d’euros, c’est donc comme simple animateur des Douze coups de midi que Jean-Luc Reichmann continuera à officier chaque jour sur TF1.

Peut-être décidé de se concentrer à 100 % sur sa famille et sur ses nouveaux projets comme son métier d’acteur dans Léo Mattéï, Brigade des mineurs ou sur d’autres aventures qui lui tiennent à cœur, Jean-Luc Reichmann a cédé les droits de sa boîte de production. Il semble donc que ce soit le moment idéal pour revenir sur l’histoire d’un jeu qui aura eu le mérite de fédérer un grand nombre de téléspectateurs, mais qui aura aussi connu des rebondissements tout à fait extraordinaires. Si le concept de l’émission est, somme toute, très simple puisqu’il s’agit d’un quizz sous forme de questions-réponses, Les Douze coups de midi ont réussi à fidéliser un grand nombre de téléspectateurs et devenir l’un des programmes phare du paysage audiovisuel français.

Un format qui réussit en quelques années à créer des vedettes et de véritables stars nationales pour les champions des Douze coups de midi qui ont réussi à atteindre une grande popularité. Mais, le programme a également connu ces derniers mois une période dont la production et l’animateur souhaiteraient qu’elle n’ait jamais eu lieu. Beaucoup se rappellent l’affaire Christian Quesada qui avait fait grand bruit et dont Jean-Luc Reichmann a été très attristé.

Un candidat, qui était resté jusqu’à l’arrivée d’Eric, le plus grand champion de l’histoire du jeu. Ce fut donc un véritable coup de massue pour Jean-Luc Reichmann et pour les téléspectateurs quand ils avaient enfin découvert la vérité, puisqu’aujourd’hui Christian Quesada se trouve en prison et purge une peine de trois ans pour détention d’images pédopornographiques. Personne n’avait rien vu venir et ne se doutait que Christian Quesada était en réalité un dangereux délinquant. Certains ont reproché à la production des Douze coups de midi de ne pas s’être assez intéressé au profil du candidat avant qu’il ne rejoigne le jeu. Mais en réalité, il était impossible d’imaginer ce que tous, allaient découvrir par la suite. Des révélations et une condamnation par la justice dont Jean-Luc Reichmann se souviendra pendant très longtemps. À aucun moment, alors qu’il a passé de longues heures et de longues journées à côté de Christian Quesada, l’animateur préféré des Français n’aurait pu se douter de la terrible réalité. Une histoire qui aurait pu faire une très mauvaise publicité aux « 12 coups de midi même si en réalité, personne, à part le principal intéressé, n’était responsable.

Fort heureusement l’arrivée d’un nouveau candidat à donner un coup de fraîcheur au programme de TF1, et c’est Paul qui tentait alors de faire oublier les moments difficiles que Les Douze coups de midi venait de passer. Paul, ce sympathique candidat touché par le syndrome d’Asperger qui a ébloui tout le monde par sa culture et par sa joie de vivre. Ses connaissances encyclopédiques ont rapidement fait de lui le chouchou des téléspectateurs durant de longues semaines. Le jeune homme a d’ailleurs été très près d’arriver à battre le record de victoires. Visiblement fatigué par le jeu, il avait décidé de se retirer de l’émission en pleine gloire. Mais là aussi était née une autre polémique qui accusait la production d’avoir facilité son parcours. Certains internautes affirmaient que le choix des questions été fait en rapport avec les domaines de connaissance de Paul. Certains s’étonnaient de voir autant de questions d’histoire et de géographie qui étaient les deux domaines de prédilection du jeune homme. Mais en réalité, il s’agit probablement d’un hasard de circonstance et il est difficile d’imaginer que la production du jeu ou Jean-Luc Reichmann se soit laissé aller à de telles pratiques.

Les douze coups de midi, une émission qui n’avait pas encore connu son apogée jusqu’à ce qu’Éric arrive sur le plateau. L’homme originaire de Bretagne allait alors devenir la référence absolue du jeu. Il aura remporté près de 900 000 euros de gains et 199 victoires. Un parcours qui pourtant a été très particulier, car si le candidat était arrivé en décembre 2019, son parcours a été interrompu par la crise de la pandémie. Lorsque les autorités se sont rendu compte de l’ampleur de la situation, le confinement a bien évidemment obligé toutes les productions télévisuelles de s’arrêter et les Douze coups de midi n’ont pas fait exception à la règle. Il aura donc fallu attendre la reprise des tournages pour qu’Éric puisse continuer son aventure dans le jeu. Et c’est à ce moment précis, que le père de famille a réussi l’exploit de devenir le plus grand champion des champions en effaçant définitivement le nom de Christian Quesada pour le plus grand bonheur des téléspectateurs et de l’animateur des Douze coups de midi. Ce fut effectivement un grand soulagement pour Jean-Luc Reichmann que celui qui dort aujourd’hui en prison, ne sois plus la référence du moins en matière de palmarès, dans l’histoire du jeu des Douze coups de midi. Depuis ce jour, ce sera le nom d’Eric qui sera cité pour évoquer le plus grand maître de midi de TF1.

Mais comme tous les records sont faits pour être battus, les téléspectateurs attendent avec impatience le prochain ou la prochaine candidate qui sera capable d’atteindre les 200 victoires et pourquoi pas décrocher un million d’euros. Une somme jamais atteinte dans l’histoire du jeu de TF1, et d’ailleurs sur aucun autre jeu dans l’histoire de la télévision en française à l’exception d’une candidate qui avait réussi à décrocher un million d’euros dans Qui veut gagner des millions il y a déjà de nombreuses années.