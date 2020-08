12 coups de midi: voici pourquoi Paul a un lien très unit et proche avec cette participante !

Ce jeudi 13 août dernier, le célèbre présentateur des 12 coups de midi recevait une candidate qui avait un point commun avec le surnommé Wiki Paul.

Jean-Luc Reichmann avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo résumant l’émission du jour. Les internautes pouvaient découvrir lors de cette séquence une jeune femme au prénom de Johanna.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 13 Août 2020 à 12 :58 PDT

Et d’entrée de jeu, la nouvelle candidate avait souhaité expliquer en quoi elle était différente et quelle était sa particularité qui la rendait si proche de l’ancien champion Paul : ” Et bien moi, je n’observe pas les codes sociaux comme tout le monde, car j’ai un point commun avec un ancien maître de midi, avec Paul en l’occurrence. Comme lui, je suis autiste Asperger ” annonçait-elle dès le début du jeu. Johanna faisait également une révélation sur le troisième plus grand champion de l’histoire des 12 coups de midi : ” J’ai suivi son parcours de A à Z, inutile de vous dire que je suis vraiment fan de lui ! “.

Paul est pour Johanna une réelle valeur d’exemple, puisque c’est grâce à son passage, qu’elle a trouvé le courage de s’inscrire aux présélections pour le célèbre jeu des midis de TF1. ” Si lui est arrivé à tenir aussi longtemps, pourquoi pas moi ? Et c’est pour ça que j’ai passé les sélections et que je suis ici ” déclarait la jeune candidate.

Si Jean-Luc Reichmann n’est pas toujours tenu au courant des profils de tous les candidats qu’il reçoit quotidiennement sur TF1, son équipe l’avait prévenu de l’arrivée de Johanna. Et connaissant sa particularité, l’animateur avait décidé de lui faire une surprise qui allait probablement lui faire très plaisir. ” On m’a prévenu de votre venue. J’avais envie de vous faire plaisir, Johanna. Parce que grâce à Paul, vous êtes aujourd’hui sur notre plateau. J’ai passé un coup de fil. Et pour vous… Paul est sur notre plateau ! “. Aussitôt dit, aussitôt fait, Paul apparaissait devant les caméras pour le plus grand bonheur de la candidate.

” Comment se passe l’été, Paul ? ” avait demandé Jean-Luc Reichmann en guise de bienvenue, visiblement très heureux de rencontrer à nouveau, son ancien protégé. ” Il se passe bien ! ” répondait Paul tout simplement, en rejoignant celle qui était visiblement fan de lui.

” Regarde comme elle te regarde, elle est en train de te dévorer des yeux parce que tu es son idole ” affirmait Jean-Luc Reichmann, heureux de sa belle surprise. ” Très fier d’avoir mis en lumière des personnes comme Paul ” concluait le présentateur avant de continuer le jeu.

Voir cette publication sur Instagram PAUL 😜 Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 2 Juil. 2020 à 3 :07 PDT

Si Jean-Luc Reichmann est connu pour être très proche de ses candidats, il faut avouer qu’il entretient une relation toute particulière avec celui qui a réussi l’un des plus beaux parcours de l’histoire des 12 coups de midi depuis sa création, il y a 10 ans. Avec 153 participations et 691 522 euros de gains, Paul est toujours dans le top 3 des plus grands maîtres de midi. Juste derrière Christian Quesada dont certains voudraient oublier le nom, et Éric qui lui compte 199 victoires et plus de 900 000 euros remportés lors des différentes manches. Un joli parcours pour le jeune étudiant en histoire qui désespérait de ne pas de trouver de travail malgré ses nombreuses sollicitations.

Son passage dans les 12 coups de midi, a fait de lui une véritable star, et Jean-Luc Reichmann s’était très vite attaché à ce candidat. Devenu en quelques émissions, le véritable chouchou du public, Paul avait noué une véritable relation d’amitié avec l’animateur le plus célèbre de TF1. Que ce soit sur les plateaux de la Plaine Saint-Denis, ou en dehors, loin des caméras, les deux hommes avaient créé une relation très particulière. Jean-Luc Reichmann avait même invité Paul à assister au tournage de sa série, Léo Mattéï, brigade des mineurs, afin de lui faire découvrir l’envers du décor.

Paul est également revenu à plusieurs reprises dans l’émission Les 12 coups de midi, notamment pour le Combat des maîtres, ainsi qu’à de diverses autres occasions. Jean-Luc Reichmann était donc ravi, de pouvoir réunir sur un même plateau Wiki Paul et Johanna qui souffrent tous les deux de la même maladie. Un véritable plébiscite pour l’acceptation de la différence dont l’animateur semblait extrêmement fier.

Mais malheureusement pour la jeune femme, elle n’aura pas réussi à égaler celui qui la faisait rêver et qui lui avait permis de participer à la célèbre émission. À ce jour, c’est toujours Caroline la jeune femme de 26 ans, qui est encore la grande championne en place depuis le mois de juillet. Une candidate qui commence peu à peu à étonner et qui pourrait peut-être elle, arriver à rentrer dans l’histoire des 12 coups de midi. Malgré son jeune âge et sa discrétion, Caroline étonne quotidiennement par sa culture encyclopédique et sa gestion de la pression dans l’émission. Elle approche d’ailleurs à grands pas de sa 30e participation et est déjà à la tête d’une belle cagnotte de plus de 70 000 euros. Jean-Luc Reichmann semble, tout comme pour Paul, être tombé sous le charme de la jeune candidate, et voit peut-être en elle une autre grande championne potentielle. Même si le parcours reste encore très long pour arriver à égaler un jour, Paul ou Éric, Caroline semble réellement avoir toutes les capacités pour réaliser cet exploit.

Mais que cela aura été long pour la jeune ingénieure de 26 ans avant d’arriver finalement sur les plateaux de TF1. Il y a quelques jours, elle avouait qu’elle n’y croyait plus du tout depuis le temps qu’elle attendait. Elle confessait à Jean-Luc Reichmann qu’elle pensait bien que finalement, elle ne prendrait jamais part au jeu. Car en réalité, cela fait plus d’un an qu’elle s’était inscrite avec une copine qui n’est autre que sa colocataire. Et si cette dernière, prénommée Pauline, avait été convoquée assez rapidement pour participer à l’émission, Caroline par contre n’avait eu aucune nouvelle de la production. Alors qu’elle commençait à perdre espoir, après presque un an et demi d’attente, les équipes des 12 coups de midi l’avaient contacté pour qu’elle puisse enfin tenter sa chance. Une chance qu’elle a réellement été capable de saisir puisqu’elle est toujours présente après plus d’un mois de présence ininterrompu à l’écran, et que ses gains augmentent doucement, mais sûrement de jour en jour.

Quant à Johanna, même si elle n’a pas réussi à détrôner Caroline, elle aura eu l’immense plaisir de rencontrer l’une de ses idoles : Paul, le sympathique champion des 12 coups de midi.