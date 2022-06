140 euros pour les Français maintenant avec le chèque énergie ! Découvrez quel est le montant dont vous pouvez bénéficier ?

Chèque énergie : De plus en plus d’aides ou de primes sont disponibles pour les français, un plus important en cette période de crise.

En effet, les prix augmentent, les moyens ne suivent pas forcément alors l’Etat met à disposition du peuple français plusieurs aides.

Parmi ces primes attendues par les français, on retrouve notamment le chèque énergie 2022.

Le chèque énergie est mis en place pour aider le peuple à régler ses factures de gaz et d’électricité. Cependant on se demande quand cette aide sera versée, c’est que nous vous présenterons dans cet article.

Qui peut bénéficier du chèque énergie 2022 ?

Tout comme en 2021, de nombreux foyers sont éligibles à cette prime. Après rencontrée un franc succès l’année précédente, ces mêmes nombreux foyers sont en attente de savoir s’ils sont à nouveaux éligibles ou non à l’aide subventionnée par l’Etat.

Pour le moment, les français continue à se poser la question. En effet, les bénéficiaires, ne sont, pour le moment, pas encore connus. Mais les critères d’éligibilité reste les mêmes que pour l’année dernière.

Pour bénéficier de cette aide allant jusqu’à 277€, les foyers doivent avoir une référence annuelle de consommation de moins de de 10 800 euros par an. Il est important de noter que les résidences secondaires ne sont pas pris en compte pour cette aide.

De quel montant pouvez-vous bénéficier ?

Si on se fie à ce qui avait été annoncé l’année dernière et que le montant de cette prime n’évolue pas alors le montant ne sera pas fixe. En effet, selon les dépenses et moyens des différents foyers, le montant de l’aide variera pour aller de 48 à 277 euros selon les foyers.

Effectivement ce montant sera variable selon les foyers puisque l’aide s’appuie sur le Revenu Fiscal de Référence. Le montant peut également varier selon les parts fiscales d’un même foyer. Le nombre de personnes rattaché à un même foyer fiscal fera évoluer le montant de l’aide. Encore une fois si vos revenus n’ont pas évolués entre cette année et l’année dernières, vous devriez avoir droit au même montant.

La date de versement du chèque énergie

Comme annoncée en fin d’année 2021, l’envoi des premiers chèques énergie a débuté en fin mars/début avril.

Les envoies ont été découpés en plusieurs fois :

semaine 1 : du 30 mars au 1er avril

semaine 2 : du 4 avril au 8 avril

semaine 3 : du 11 avril au 14 avril

semaine 4 : du 19 au 22 avril

semaine 5 : du 25 à 29 avril

Si vous avez changé d’adresse ou encore que votre adresse est erronée, nous vous conseillons de contacter les services fiscaux afin de prévenir les services d’un changement d’adresse sur la prochaine déclaration de revenus.

En décembre, un chèque énergie exceptionnel de 100 € sera versé aux 6 millions de ménages les plus modestes. pic.twitter.com/itCIUxOAIL — Gouvernement (@gouvernementFR) September 30, 2021

Comment utiliser votre chèque énergie ?

Une fois votre chèque énergie 2022 reçu, sachez que vous pourrez l’utiliser pour payer vos dépenses en énergies pour votre logement ou encore pour participer au paiement de travaux de rénovation énergétique.

En ce qui concerne les dépenses liées au logement, les couts que peuvent régler le chèque énergie 2022 sont : électricité, gaz naturel, chaleur, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse, ou autres combustibles destinés au chauffage ou à la production d’eau chaude.

Si vous souhaitez régler l’une de ces dépenses, il vous faudra contacter votre fournisseur d’énergie afin d’utiliser votre chèque énergie comme moyen de paiement.

Qu’est ce qui change en 2022 ?

La chèque énergie évolue en 2022, du moins vous pouvez maintenant avoir accès à un espace personnalisé en ligne.

En effet, il est maintenant possible de se connecter à un espace bénéficiaire via votre numéro fiscal ou avec France Connect.

Via votre espace personnalisé, vous pourrez retrouver, le statut de votre chèque énergie, l’évolution de vos différentes réclamations et cet espace pourra être directement gérer par votre ménage.

Pour finir, sachez qu’un numéro vert est mis à votre disposition si vous avez le moindre problème pour votre demande. Vous pourrez joindre ce service gratuit au 0 805 204 805.

Un formulaire est aussi mis à votre disposition sur le site officiel chequeenergie du gouvernement.

Si vous étiez amené à vouloir faire une réclamation, sachez que le service reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2022.

Un goût amer pour certains aujourd’hui encore

Le Président IN&FI Crédits Président THE DOOR MAN France, Pascal Beuvet, s’exprime ainsi ce week end : « Ce n’est pas d’un chèque énergie de 100 € une fois par an dont nous avons besoin, mais bien d’une baisse pérenne des taxes sur l’ énergie pour alléger nos factures tous les mois. »