“33 années de lavage de cerveau”: Jean-Pierre Pernaut torpillé violemment par un célèbre journaliste

Les téléspectateurs ont vivement soutenu Jean-Pierre Pernaut suite à son départ du JT de 13h, après 33 ans de bons et loyaux services. Mais l’un de ses confrères l’a totalement atomisé. LD People vous révèle quel journaliste l’a critiqué.

Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux à ses fidèles téléspectateurs, ce vendredi 18 décembre 2020.

Après 7000 JT de 13H présentés, le journaliste de 70 ans a tiré sa révérence. Une édition spéciale a été préparée au cours de laquelle ses collègues de TF1 lui ont rendu hommage.

“Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On a créé des liens très forts. […] Ça a été une extraordinaire aventure. Merci à mes 3 patrons : Patrick Le Lay, Nonce Paolini et Gilles Pelission. Je voudrais aussi saluer tous les correspondants, c’est l’âme du journal. Avouez qu’à mon âge on peut avoir envie d’un autre rythme […] Je vous souhaite un joyeux noël malgré les difficultés, je vous aime” a déclaré Jean-Pierre Pernaut.

Des audiences hors normes pour le dernier JT de @pernautjp qui consacrent le lien unique avec le public qui n’a jamais cessé de se développer Fruit également de l’engagement de l’ensemble des équipes @TF1LeJT Un grand moment de télévision partagé avec + de 8 m de français https://t.co/CAefW67we2 — Groupe TF1 (@GroupeTF1) December 19, 2020

Grâce aux adieux de cette figure phare du journalisme, la chaîne TF1 a pu battre un nouveau record : en effet 8,13 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur poste ce soir-là.

De nombreux messages de douleurs et de tristesse pour Jean-Pierre Pernaut

On aussi été publiés sur les réseaux sociaux suite à son départ.

Jean-Pierre Pernaut : UN CONFRÈRE TACLE JPP

Mais tout le monde ne l’encensait pas ce soir là , un confrère l’a même fortement taclé. C’est l’ancienne figure de TF1 puis de France 2 : Bruno Masure, qui s’est lâché sur Twitter.

“Une rare lueur d’espoir en cette annus horribilis : le départ de Jean-Pierre Pernaut après 33 années de lavage de cerveau. Démagogie assumée, populisme frisant parfois le complotisme, clins d’œil à la droite extrême, absence totale de hiérarchie dans l’info, bref la totale ! Sans regret” a-t-il lancé sur Twitter.

Mais les fans de Jean-Pierre Pernaut n’ont pas du tout apprécié ce commentaire puisqu’il est, rappelons-le, la personnalité télévisée préférée des Français.

En revanche depuis l’antenne de France 2, Laurent Delahousse a ainsi conclu son édition de vendredi soir : “Un clin d’oeil et un salut amical à mon confrère amiénois Jean-Pierre Pernaut qui a vécu une journée et un journal de 13 heures intenses en émotion. Une page qui se tourne après 33 ans d’une histoire et d’un lien incroyable avec les Français. Bon vent pour la suite Jean-Pierre Pernaut et les projets à venir”.

Très touché par cet hommage, l’ancien présentateur du 13 heures de TF1, a remercié le journaliste, depuis son compte Twitter ce dimanche 20 décembre.