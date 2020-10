4 Erreurs à ne plus faire quand on fait ses courses pour éviter la contamination du Covid-19

L’épidémie de Covid-19 progresse sur tout le territoire. Si les autorités ont fortement réduit les rassemblements, restent certains lieux qui brassent beaucoup de monde et qu’on ne peut pas arrêter de faire fonctionner. En premier lieu, personne ne peut renoncer à faire ses courses dans des supermarchés. Mais comment limiter les risques de contamination ?

Le magazine Femme Actuelle est allé posé la question au Dr Pierre Parneix, médecin au CHU de Bordeaux. Les trois règles d’or n’ont pas changé : “port du masque, hygiène des mains et distanciation physique”. Mais quand on fait ses courses, mieux vaut éviter également certaines erreurs.

Ne pas se laver les mains avant et après avoir fait ses courses

Le pire que l’on puisse imaginer, c’est un consommateur qui ne se lave pas les mains avant et après avoir fait ses courses. Avant car il ne faut pas risquer de contaminer d’autres personnes. Et après car les surfaces touchées peuvent être contaminantes. Et vous n’avez aucune excuse : des flacons de gel hydroalcoolique sont placées en évidence à chaque entrée. Il est préférable d’en avoir toujours sur soi, pendant les courses et à tout autre instant. Mieux vaut prévenir que guérir !

Toucher à tout dans le magasin

Même si vos mains sont lavées, on oublie la mauvaise habitude de toucher à tout dans le magasin. Surtout les fruits et les légumes ! Quant aux caddies, Femme actuelle recommande de ne pas s’inquiéter si on a une bonne hygiène des mains. A condition de ne pas tout le temps se toucher le visage !

Ne pas retirer tous les emballages non nécessaires

Une fois que vous êtes rentrés de course, sachez qu’il vaut mieux enlever tous les emballages qui ne seraient pas nécessaires. Et la raison ne réside pas dans le coronavirus ! Les cartons des yaourts par exemple attirent les microbes dans le réfrigérateur. Et c’est pareil pour le virus ! D’après certains experts, le coronavirus pourrait ainsi survivre jusqu’à 24 heures sur le carton.

Oublier de rincer ses fruits et légumes

Covid-19 : Il ne sert à rien de trop paranoïer sur les fruits et les légumes. Nous ne savons pas s’ils véhiculent le virus. L’Organisation Mondiale de la Santé a ainsi tenu à rassurer les consommateurs : “À l’heure actuelle, rien ne prouve que la Covid-19 peut être transmise par des aliments, y compris les fruits et légumes”. Par mesure de précaution, il est néanmoins recommandé de laver ses fruits et ses légumes avant de les conserver au réfrigérateur. Par contre, il n’est pas nécessaire de recourir à du savon et encore moins de l’eau de javel ! Et rassurez-vous : la plupart de vos légumes seront cuits à haute température qui tue automatiquement le virus.

