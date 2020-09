4 mariages pour 1 lune de miel: Jennifer se prend une énorme claque et Cristina Cordula explose les scores

Ce lundi 21 septembre 2020 sur TF1, Elodie Villemus et les candidats de 4 mariages pour 1 lune de miel se sont retrouvés en position assez inconfortable

Il s’agit d’une semaine inédite pour 4 mariages pour 1 lune de miel qui a démarré ce lundi 21 septembre 2020 sur TF1, sous l’œil expert d’Elodie Villemus.

Ses notes seront découvertes vendredi lors de la finale.

Le programme opère un changement de stratégie avec des numéros tout neufs alors mais depuis la rentrée les Reines du Shopping sur M6 le déstabilise principalement sur la cible commerciale.

Pamela, Véronique, Jennifer, et Gaëtan sont les candidats que nous verrons dans l’émission cette semaine.

Leur objectif est de remporter la lune de miel.

Pamela et Jean-Louis ont été les premiers candidats à entrer dans la compétition de M6.

https://www.tf1.fr/tf1/4-mariages-pour-une-lune-de-miel/videos/4-mariages-pour-1-lune-de-miel-du-18-septembre-2020-reveal-56323513.html

La mariée a obtenu une moyenne de 13,7/20 et de nombreux compliments pour sa robe de la part de ses concurrents.

Mais la décoration de la salle n’a pas convaincu Gaëtan et d’Elodie Villemus et durant le repas, Jennifer et Gaëtan ne sont pas parvenus à reconnaître tous les mets proposés.

Ce vendredi 25 septembre 2020, les mariées découvriront les commentaires des autres participants. Jennifer avoue alors « se prendre une claque fac aux critiques. » lors des visionnages des séquences.

12.6% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans ont visionné le programme.

En face la célèbre et pétillante Cristina Cordula a réuni 20.3% de part de marché sur la cible commerciale sur M6.

Au final 4 mariages pour 1 lune de miel a donc fédéré 934 000 amateurs, soit 11.3% du public âgé de 4 ans et plus.

Globalement, l’émission affiche de très faibles niveaux par rapport aux Reines du Shopping, surtout pour le lancement d’une semaine inédite !

4 mariages pour 1 lune de miel

Quant à. Quatre mariages pour une lune de miel, si des hommes gays ont déjà joué le jeu de la compétition de TF1, jamais un homme en couple avec une femme ne s’y était risqué depuis son lancement en 2011.