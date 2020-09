5 faits incroyables sur LIDL : vous ne les auriez jamais imaginés !

Lidl est la nouvelle coqueluche des consommateurs français. Depuis la rentrée, l’enseigne de hard discount allemande fait très fort. La marque propose en effet des ventes flashs sur une quantité de produits aussi variés les uns que les autres. Et ce qui séduit par-dessus tous les clients, ce sont les prix ultra-attractifs pour une qualité rarement décevante. Si Lidl fait désormais partie de notre quotidien, plusieurs faits vous étonnera sûrement à son propos !

Alimentaire, décoration, appareils électro-ménagers, chaussures et même parfums dignes des plus grandes marques de luxe : on trouve vraiment de tout chez Lidl. Si cette marque est acclamée par des consommateurs de plus en plus nombreux, rares sont ceux qui connaissent vraiment l’enseigne. Faites le test et vous allez être surpris !

Prononcez-vous correctement le nom « Lidl » ?

Cette enseigne hard-discount a vu le jour en Allemagne. Alors forcément, la prononciation de Lidl se fait « à l’allemande ». Savez-vous comment prononcer Lidl ? Pour beaucoup de Français, Lidl se dit ” Lid-eul “. Pourtant cette prononciation n’est pas bonne. Eh oui, il faut dire “Lee-dul”. Vous aurez été prévenu ! Ca peut sonner un peu bizarre au début, mais c’est un pli à prendre.

Le big boss de Lidl est richissime.

L’homme qui dirige Lidl s’appelle Dieter Schwarz. Ce n’est pas lui qui a créé Lidl mais son père, Josef Schwarz. Dieter a pris le relai à la mort de son père, en 1977. Et aujourd’hui, il se classe parmi les plus grandes fortunes au monde ! Il faut dire que c’est grâce à lui que Lidl est devenu un magasin alimentaire de hard discount. Ce nouveau concept l’a pulvérisé à la 23eme place des personnalités les plus riches au monde. Il a aujourd’hui 80 ans et son patrimoine atteint désormais 30 milliards de dollars.

A l’origine, Lidl n’avait rien d’un supermarché

L’enseigne Lidl a vu le jour en 1930. Et à cette époque-là, ce n’était pas du tout un supermarché. Car Lidl ne proposait que de la nourriture. Aucun appareil électro-ménager, aucun essuie-tout ni aucune éponge ne se trouvait dans les rayons. Ce n’est qu’en 1973 que Lidl a commencé à vendre un peu plus de produits. Et comme ça, aujourd’hui, on trouve aussi bien des lampadaires design à moins de 40 euros que des AirPods à 20 euros !

Techniquement, Lidl n’est pas un « supermarché »

Si vous comparez Lidl à d’autres supermarchés, vous trouverez rapidement que l’on se sent beaucoup plus à l’étroit chez Lidl. Les magasins ont été construits de façon à ce que les clients bouclent la corvée des courses en seulement 20 minutes. Pas mal comme concept !

Et ça permet surtout de baisser les prix des loyers. Mais les choses changent : si la plupart des magasins Lidl se trouvaient en périphérie des villes, ils sont désormais de plus en plus nombreux à ouvrir en plein centre-ville. Une nouvelle stratégie pour conquérir une plus large clientèle.

Comment font-ils pour proposer des prix si bas ?

C’est très simple ! Contrairement aux autres supermarchés, l’éventail des produits est très serré. Lidl privilégie ses propres produits. Moins de stocks à écouler, c’est ainsi moins de perte à la fin sur les ventes. Et puis, le principe du discount, c’est aussi d’employer moins de personnes. C’est pour ça que les rayons ne sont que des tas de palettes les uns à côtés des autres. Pas besoin de mise en rayon.

Quelle information vous a le plus surpris ? Connaissiez-vous vraiment Lidl ?