6 erreurs que nous faisons tous pour les cuisson des pâtes à éviter (suivez nos conseils)

Parvenir à réussir parfaitement des pâtes peut paraître simple mais généralement, ne nombreuses personnes dans l’hexagone, ont l’habitude de ne pas suivre certains principes fondamentaux pour la cuisson. Résultat ? Elles sont souvent trop molles ou trop cuites et donc ratées. LdPeople vous indique les six erreurs à éviter pour la réussite de la cuisson de vos pâtes.

Choisir avec discernement la qualité des pâtes

De nos jours, dans les rayons des magasins, on peut trouver un grand nombre de marques et de formes pour les pâtes. La première bévue à éviter est de prendre à la légère la qualité et la forme du produit que vous allez cuire. Il faut opter pour des pates qui s’adaptent bien à la sauce que vous allez réaliser. Chaque sorte de pate est adaptée pour une sauce en particulier.

Ainsi, les pates longues sont parfaites pour les sauces très liquides, légères et onctueuses. Pour les sauces riches et épaisses, il vaut mieux choisir des pates courtes. Concernant les pates striées, elles absorberont de meilleure manière la sauce que les lisses. Il faut aussi veiller à la qualité des pâtes. Certaines marques italiennes sont réputées. Il s’agit de produits réalisés à base de blé dur de bonne qualité.

Choisir un récipient adapté

Utiliser la casserole la mieux adaptée est importante parce que si vous voulez cuire des pates longues telles que des spaghettis, il faudra éviter à ne pas prendre un contenant trop bas. Il faut absolument éviter une erreur fréquemment faite : celle de casser en deux les spaghettis.

Doser intelligemment l’eau et le sel

Pour cuire les pâtes, il est nécessaire d’utiliser énormément d’eau salée. La bonne option est de prendre un litre d’eau pour 10 grammes de gros sel et 100 grammes de pâtes. Il faut ensuite attendre que l’eau bout, placer le sel et glisser les pâtes. Il ne faut pas les couvrir durant la cuisson.

Ne pas mettre d’huile

Parfois, quelques personnes ajoutent de l’huile d’olive durant la phase de cuisson, imaginant que cela va éviter qu’elle se collent. Il s’agit d’une erreur parce que l’eau et l’huile ne vont pas se mélanger.

Ajuster le temps de cuisson

Il est conseiller de faire cuire vos pâtes en respectant le temps de cuisson qui figure sur l’emballage. Il est nécessaire de remuer régulièrement. En fin de cuisson, vous pouvez goûter pour voir si vous pouvez les sortir.

Égoutter les pâtes en les faisant sauter

Ne jetez pas l’intégralité de l’eau de cuisson quand vous égouttez vos pâtes. Ne mettez jamais d’eau froide dessus. Elles doivent aussi être correctement assaisonnées. Vous pouvez les faire sauter durant un instant dans une poêle qui contient la sauce. La sauce pourra alors parfaitement adhérer. Vos convives seront ainsi ravis de déguster votre plat. Il faudra donc bien respecter les multiples conseils donnés par LdPeople la prochaine fois que vous allez cuisiner des pâtes. C’est un plat qui plait au plus grand nombre.