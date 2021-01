9 Aliments magiques et miracles afin de faire pousser au plus vite vos cheveux

Mis à part un soin adapté, la repousse des cheveux peut-être boostée par une alimentation saine. En choisissant les ingrédients suivant, vous pourrez obtenir les meilleurs résultats en un rien de temps!

Si elle nous permet de veiller à notre santé en général, une bonne alimentation a de nombreux autres avantages. Pour n’en citer que quelques-uns, sachez par exemple qu’elle aide à la repousse de votre chevelure. La nutritionniste Maria Marlowe a notamment faire le point sur le sujet auprès de Vogue. Bien sûr, ce ne sont pas tous les aliments qui agissent de telle sorte. Chez LD People nous vous recommandons de privilégier ces ingrédients plus que les autres pour un résultat optimal.

La viande

Grande sources de protéines mais aussi de bons gras, la viande est un élément essentiel si vous souhaitez faire pousser votre crinière plus rapidement. Le poulet constitue une bonne source de nutriments. Mais si elle est intéressante cette fois, c’est parce qu’elle permet de favoriser la production de kératine. Cette substance assure à la fois l’entretien de votre chevelure et sa repousse.

Le foie de veau quant à lui, apporte une grande quantité de Vitamine B3 idéale pour une alimentation saine. Vous n’en avez pas encore entendu parler ? Et bien sachez que c’est un nutriment qui assure la protection du follicule pileux. Quant au saumon, c’est votre meilleur allié pour obtenir de bons gras oméga-3. La graisse en petite quantité est nécessaire pour réduire les risques de casse et de chute de cheveux.

Les graines et noix

La vitamine E a un effet des plus intéressants sur la peau, les ongles mais aussi la chevelure. C’est d’ailleurs l’un des nutriments les plus conseillés si vous souhaitez prendre soin de votre apparence. Mais où en trouver en grande quantité ? Vous pouvez notamment vous tourner vers l’amande ! En plus d’être un bon coupe-faim, cette dernière optimisera la repousse de votre chevelure.

D’un autre côté, vous pouvez insérer la graine de courge dans votre alimentation. Cet ingrédient est tout aussi savoureux qu’intéressant pour obtenir une huile riche en nutriment, notamment la vitamine B. Elle aide notamment à combattre la calvitie si vous pensez en souffrir.

L’alimentation saine pour votre chevelure !

Outre la viande et les noix, certains légumes peuvent vous aider à favoriser la repousse de votre chevelure. C’est notamment le cas avec les asperges dont la composition en fer est très importante. Ces dernières sont connues pour aider à renforcer les cheveux mais aussi à les rendre plus brillants.

Le jaune d’œuf est également un bon allié si vous souhaitez éviter la perte de cheveux. Cet ingrédient assez particulier est composé d’une grande quantité de biocide qui active la pousse des poils. Attention toutefois à ne pas en abuser dans votre alimentation !

Très consommé au petit-déjeuner, le muesli est votre allié pour une alimentation saine et adaptée pour une belle chevelure. Cette préparation contient généralement une grande quantité de fibre et de vitamine. De quoi faciliter la repousse de vos cheveux et les renforcer pour les rendre encore plus agréable au toucher.