“À bientôt mes amours”, la journée incroyable de Gad Elmaleh à l’hôpital, sa révélation qui émeut la toile !

Ce lundi 21 décembre, Gad Elmaleh est allé égayer le quotidien des enfants malades de l’hôpital Necker à Paris. L’humoriste a ensuite immortalisé l’instant en posant avec le personnel soignant. Sur Instagram, ce cliché a instantanément ému les internautes et une foule de VIP !

Ce lundi 21 décembre, Gad Elmaleh a passé l’une des journées les plus fortes de 2020. En effet, il a rendu visite à des enfants qui passent leurs journées accrochés à des lits d’hôpital. Pas facile en effet quand d’autres bambins peuvent courir partout ! Alors, l’espace d’un court instant, Gad Elmaleh leur a ainsi fait oublier leurs problèmes de santé et les a fait rire. Cette belle initiative, on la doit au galeriste Kamel Mennour comme l’avait rapporté le JDD.

“Ta générosité, ta vérité et ta fidélité me bouleversent.”

Sur son compte Instagram, Gad Elmaleh a aussitôt partagé un cliché plein d’espoir le mardi 22 décembre. Au sein de la rédaction de LDpeople, on peut dire que ça nous a vraiment mis du baume au coeur. “Spéciale dédicace à toutes les équipes de @hopital.necker pour leur dévouement auprès des enfants malades chaque jour. Respect et admiration @kamelmennour. Ta générosité, ta vérité et ta fidélité me bouleversent. À tous les enfants et ados que j’ai vu hier: je garde chaque seconde qu’on a passé ensemble dans mon cœur et je vous envoie encore plein d’amour et de courage. Bonnes fêtes. À bientôt mes amours #solidaires #ensemble”, a ainsi légendé l’interprète de Chouchou.

Gad Elmaleh : De nombreuses personnalités félicitent l’humoriste sur Instagram !

Aussitôt de nombreuses personnalités ont tenu à remercier l’humoriste ! Elsa Zylberstein, Laeticia Hallyday, François Feldman ou encore la chanteuse Lâam et Gad Elmaleh ont en effet commenté sa publication sur Instagram. D’autres internautes ont enchaîné avec une pluie de smileys. On pouvait voir des mains qui applaudissent mais surtout des coeurs à n’en plus finir.

“Un grand merci à Gad Elmaleh et à toute l’équipe médicale. Une grande pensée pour tous les enfants”, “J’espère que vous avez mis de la joie dans leurs cœurs”, “Respect a À toute l’équipe de l’hôpital”, “Bravo à toute les équipes médicales. Bravo à toi aussi @gadelmaleh tu as du égayer leur journée”, pouvait-on aussi lire parmi les commentaires”.

Certains enfants qui ont grandi depuis ont également tenu à témoigner : “De ma naissance à mes 15 ans ils m’ont suivis pour mon cœur, sans eux je ne serais pas là aujourd’hui”, a ainsi expliqué cet internaute.

“Avec le petit, c’est cadré : école, activités, sport, vacances scolaires”

Vendredi 17 décembre, Gad Elmaleh rendait visite à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Mais le jour était très spécial pour l’humoriste puisque c’était l’anniversaire de son fils Raphaël. Il en a donc profité pour lui souhaiter un bon anniversaire en direct ! “C’est aujourd’hui mon petit il a 7 ans, et j’y vais justement je vais lui faire un petit bisou”, a annoncé l’humoriste. “Avec le petit, c’est cadré : école, activités, sport, vacances scolaires. Je m’en occupe comme un père qui veut donner du temps à son fils.”, avait-il par ailleurs expliqué en octobre dernier.