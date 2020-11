“L’alcool a été plus fort que moi” Jarry longtemps en couple avec un alcoolique, il raconte cette période

Jarry est aujourd’hui papa de deux enfants et très amoureux. Il est une star de la télé, des théâtres mais aussi des réseaux sociaux. Tout semble lui sourire ! Mais avant d’être heureux Jarry est passé par des phases de sa vie très douloureuses …

L’amour peut faire accepter les choses les plus folles même si cela est dangereux, on dit d’ailleurs bien souvent que l’amour rend aveugle …

Et Jarry ne nous dira pas le contraire … Il est aujourd’hui heureux mais est passé par des sacrifices et des moments très durs où il a beaucoup appris sur lui de la vie de couple. Interviewé par nos confrères de Femme Actuelle à sur ce passé très dur, évoquer son histoire passée lui a fait quelques peu perdre son sourire : “Accepter un problème d’alcool chez un des garçons avec qui j’étais, s’est-il souvenu. En étant persuadé que j’allais réussir à le sortir de là. » Comme beaucoup, il a tenté de se faire le psychologue de son compagnon …

Aujourd’hui heureux et épanoui en ménage, père de deux jumeaux de 4 ans, à l’poque il n’a pas réussi à aider son compagnon et ses espoirs se sont donc soldés par un échec. “Je n’ai pas réussi, admet-il affichant un léger regret. L’alcool a été plus fort que moi…“

Mais cela est certainement un mal pour un bien puisque sa vie a basculé dans le bonheur depuis.Il s’est longuement battu pour devenir papa et cette fois-ci, il s’agit d’une grande victoire !

DU BONHEUR ET DE L’ACTION !

Mais il n’est pas dans une vie routinière et plan plan pour autant :

“Je vis avec quelqu’un que j’aime énormément, confiait-il en 2019 sur France 2, sur le plateau de l’émission Ça ne sortira pas d’ici. J’ai besoin de sensations. C’est vrai que s’il me dit : ‘On reste à la maison…’ Pour moi c’est : ‘Pardon ? À quel moment en fait ? Ce n’est pas possible.’ Dehors il y a des choses qui vivent. Je veux vivre à fond, être heureux et surpris !“

Ce papa de deux garçon doit malheureusement faire sans la scène dans ce contexte de crise sanitaire, comme tous les artistes …

Il a heureusement la chance de pouvoir poursuivre son travail ! Aujourd’hui, l’humoriste fait partie du jury de l’émission Mask Singer – auprès d’Anggun, Kev Adams et Alessandra Sublet.

Il sera aussi à l’affiche du cinquième épisode District Z, très bientôt, il s’agit d’une drôle d’émission présentée par Denis Brogniart . Au programme : savants fous, trésors luxueux, zombies assoiffés de sang.

Le comédien n’a donc pas une minute pour souffler entre deux tournages et c’est pour le plus grand bonheur du public en ce moment en confinement, qui a besoin de rire dans cette période on ne peut plus morose !

Et pour cette version 2 du confinement, le comédien et humoriste a repris les bonnes habitudes et a fait appel à ses jumeaux pour un quizz musical sur Instagram. Il a donc choisi Aya Nakamura : ” Bon les enfants papa vous fait écouter une musique et vous dites si c’est bien ou pas d’accord ?” demande-t-il avant de lancer Djadja. » Alors est-ce que c’est bien ?” a-t-il lancé Nooooon” ont clamé en coeur les jumeaux, et de poursuivre devant un Jarry hilare et : »Cette musique c’est pour les vieux ! ” .