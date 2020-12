A prendre ou à laisser (C8): C’est la FIN! Triste nouvelle pour Cyril Hanouna, dernière semaine avant l’arrêt du jeu télévisé !

A prendre ou à laisser: Pour Marie, Ondine ou encore Nouara, ce ne fut pas simple comme bonjour. Ces derniers épisodes diffusés entre le lundi 7 et le jeudi 10 décembre étaient en effet carrément semés d’embûches ! Si certaines candidates s’en sont mieux sorties que d’autres, on garde quand même une saveur amère. En plus, c’est la dernière ligne droite avant la fin du jeu. Car après ça, fêtes de fin d’année oblige, l’émission s’arrête !

Depuis ce lundi 14 décembre 2020, les téléspectateurs vivent une triste semaine. C’est en effet la dernière semaine d’A prendre ou à laisser pour l’année 2020. Cyril Hanouna devra ensuite laisser sa place aux versions “best of” du programme Touche pas à mon poste. Au sein de la rédaction LDpeople, ce jeu télévisé avec les fameuses boîtes va certainement nous manquer. Mais qu’on se rassure ! A prendre ou à laisser sera de retour en 2021, c’est certain.

Une cascade de malchance pour les candidats !

La semaine dernière, Cyril Hanouna a malheureusement assisté à des catastrophes en série. Une véritable cascade de problèmes ! Pour les candidats en effet, ça n’allait pas fort. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a pourtant relevé le coup de chance de Marie. cette candidate possédait une boîte. Mais celle-ci ne contenait que 10 euros. Heureusement, la candidate a pu décrocher 12 000 euros. C’est un peu mieux quand même !

Seulement voilà, le lendemain, la pauvre Ondine n’a pas eu la même chance. On aurait même cru que le mauvais sort l’avait frappé. Heureusement, la candidate Cyril Hanouna n’est repartie bredouille. Elle aurait pu pourtant. Mais heureusement, elle a décroché une boîte jackpot au début du jeu.

C8 en perte de vitesse

Cette semaine-là, la rédaction de LDpeople se souvient également de Nouara. Son parcours dans le jeu nous a bouleversé. En effet, la candidate aura tout essayé pour finir la tête haute. Mais il n’y avait rien à faire ! Alors qu’elle possédait une boîte qui contenait une très grosse somme, elle l’a échangée au banquier. Malheur à elle ! Elle a récupéré une boîte pas intéressante. Nouara a ainsi fini par faire banqueroute.

Enfin, Robin, seul homme de la semaine, a évité de repartir avec 5 euros en poche. Mais à la place, il a gagné 2000 euros. Dans A prendre ou à laisser, on a vu mieux !

En moyenne pour cette semaine pour laisse à désirer, le jeu a ainsi rassemblé 292 000 téléspectateurs et 1.8% de part de marché. On constate ainsi une certaine perte de vitesse. En effet, du 30 novembre au 4 décembre, le jeu télévisé comptait successivement 2% et 2.9% des 4 ans et plus. Si vous êtes fan d’À prendre ou à laisser, ne ratez pas la dernière de l’année : le jeudi 17 décembre sur C8 !