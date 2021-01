À prendre ou à laisser: une candidate choquée par une nouvelle de Cyril Hanouna

À prendre ou à laisser ce sont toujours des moments forts en émotions. Pour le public mais aussi pour les candidats, le suspense est à son comble dans le jeu des boîtes. Mais ce 19 janvier dernier, ce n’est pas la surprise ou la déception d’un échange de boîte qui est la raison du choc d’une des candidates. En effet, Cyril Hanouna tenait dans les mains un courrier très spécial, adressé à Daphnée. Lorsqu’il lit la lettre à l’antenne, la jeune femme, benjamine de l’émission, n’a pas réussi à contenir ses larmes. LDPeople revient avec vous sur ce moment haut en couleurs.

À prendre ou à laisser a fait vibrer le plateau d’émotions

À prendre ou à laisser c’est l’une des émissions de C8 que présente Cyril Hanouna. Comme toutes ses émissions, elles ne fait pas exception et rencontre des polémiques. Certains internautes ne cachent pas avoir de lourds soupçons sur les arrangements de la production pour favoriser ou non les gains en plateau. Mais après tout, c’est le lot de toutes les émissions de hasard qui peuvent faire remporter de grosses sommes d’argent. LDPeople vous en faisait part d’ailleurs dans un précédent article. Aujourd’hui, ce qui intéresse notre rédaction et devrait vous interpeller, c’est une annonce très spéciale de Cyril Hanouna. En effet, l’animateur avait dans les mains un courrier qui a fait basculer la vie de l’une des candidates.

Daphnée ne s’attendait pas à ce que ce soit l’animateur d’À prendre ou à laisser qui lui fasse une telle révélation. Sa mère a reçu un courrier pour elle et l’a transmise à la production afin celui faire une surprise. Et quelle surprise ! Car Daphnée apprenait qu’elle avait réussi son concours d’entrée dans la police. Lorsque Cyril Hanouna lit la lettre sur le plateau d’À prendre ou à laisser, il ne nomme pas tout de suite la candidate. Il attend la fin du courrier pour le faire. Mais dès le début de la lecture, Daphnée comprend qu’il s’agit d’elle. Tous les membres du plateau l’acclament pour sa réussite et c’est avec grande difficulté qu’elle tente de retenir ses larmes.

Un beau moment qui réjouit tout le monde

Une séquence émotion bonus en somme pour les candidats et le public de l’émission. LDPeople ne pouvait vous laisser passer à côté de cette scène bouleversante. Daphnée va commencer une carrière dans les forces de l’ordre et elle n’oubliera jamais ce moment. D’autant plus parce qu’il est filmé et qu’il a eu lieu en pleine émission d’À prendre ou à laisser ! Personne ne pouvait s’attendre à un tel rebondissement. Cyril Hanouna n’est pas peu fier d’avoir eu la chance d’annoncer une si bonne nouvelle à l’une de ses candidates. Ce grand moment fera partie des souvenirs impérissables du jeu télévisé pour toujours. La maman de Daphnée peut aussi être fière d’elle. Non seulement que sa fille ait réussi son concours mais aussi qu’elle ait pu la surprendre en mettant Cyril Hanouna et la production d’À prendre ou à laisser dans le coup.