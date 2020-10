A prendre ou à laisser: Ce comportement d’une candidate sur le plateau scandalise la toile!

Ce mardi 20 octobre dernier, sous les projecteurs d’A prendre ou à laisser, une candidate prénommé Flora s’est lâchée pendant l’ouverture des boîtes. Mais son attitude a fortement déplu à un grand nombre d’internaute. Retour sur la dernière crise des haters.

Il en faut décidément peu pour énerver les internautes. Ce mardi 20 octobre 2020, la candidate Flora se faisait plaisir sur le plateau. En effet, la jeune femme faisait preuve d’un comportement pour le moins désinhibé.

Désinhibée, elle entame une danse à l’ouverture de la boîte

Quand elle a ouvert sa première boite, la jeune femme a entamé une danse pour accueillir la bonne nouvelle. Elle a aussitôt fait sensation. Cyril Hanouna ne voit pas souvent des candidats faire leur show sans gêne.

La candidate ne peut plus s’arrêter !

Et le plus incroyable, c’est que Flora a continué ainsi pour chaque ouverture de boîte. Et même si les sommes étaient relativement peu élevées, elle continuait d’afficher son plus grand sourire en enchaînant les pas de danse. Il en faut peu pour être heureux comme dit la chanson !

Sur le plateau, Cyril Hanouna l’encourageait et les autres participants lui lançaient des regards complices. Là où d’autres personnes auraient pu se réjouir de son tempérament enjoué, sur la toile, cette joie de vivre n’a pas plu du tout. Les twittos ont même souhaité la défaite de la jeune femme.

« Allez, on espère la graine…le pire grain possible du jeu.”

« Allez, on espère la graine…le pire grain possible du jeu », répétaient certains frustrés du web. Au cours du jeu, Flora a vu au fur et à mesure les grosses sommes disparaître. Ses danses se sont estompées. Et forcément, les moqueries sont allées de plus belle.

« Alors ? On ne danse plus là ? »

Ensuite, elle a reçu notamment les remarques : « Alors ? On ne danse plus là ? » ; « Ca danse moins d’un coup » ; « Rassurée de savoir que je ne suis pas la seule à détester Flora. Il y a des gens qu’on déteste naturellement et d’autres qu’on aime », enchaînent les haters sur Twitter.



Au final, Flora a obtenu la somme de 4’500 euros. Elle aurait pu gagner plus mais elle aurait aussi pu repartir bredouille. En tous cas, elle a passé un bon moment tout en gagnant de l’argent. De l’autre côté de leurs écrans, les twittos jaloux eux, n’ont rien gagné.

Alix Brun