A prendre ou à laisser: cette candidate balance un scoop au sujet du papa de Cyril Hanouna

A prendre ou à laisser c’est l’une des trois émissions que Cyril Hanouna présente et anime sur C8. En effet, le concept des boîtes est de retour sur les écrans de télévision dans une version remise au goût du jour. Car A prendre ou à laisser n’est pas une émission si récente que cela. C’était en 2004 que les Français découvraient ce programme, alors présenté par Arthur. Et aujourd’hui, c’est Cyril Hanouna qui se régale à divertir son public avec cette émission pleine de surprises. Et pas seulement des surprises qui se trouvent dans les boîtes ! Les candidats aussi sont surprenants. C’est notamment le cas d’Axelle qui va lâcher un scoop à propos de l’animateur.

A prendre ou à laisser, une émission pleine de rebondissements

Axelle est la nouvelle candidate de A prendre ou à laisser. Elle se fait surnommer Mini Doc parce qu’elle est une doctoresse généraliste qui ne mesure qu’1m50. Une personne d’un tout petit gabarit mais qui a une grande révélation à faire en plateau. Cyril Hanouna va être surpris de ce qu’elle va raconter. Mais d’abord, voici la courte vidéo de présentation de cette nouvelle candidate.

Cyril Hanouna adore présenter A prendre ou à laisser. Il en apprend à chaque fois un peu plus sur les candidats qui se trouvent autour de lui. Ils sont tous de vrais boute-en-trains qui animent finalement l’émission presque autant que Cyril. Ils participent en effet tous à leur échelle à capter l’attention des téléspectateurs. D’autant que ce que Axelle, la nouvelle candidate du 6 octobre, a une fameuse anecdote à raconter en plateau. Une anecdote qui concerne notamment Cyril Hanouna et son papa. Qui aurait pu qu’A prendre ou à laisser pouvait permettre de faire émerger ce genre d’histoire.

Une histoire qui va interloquer Cyril Hanouna

Lorsque la nouvelle, Axelle, arrive en plateau, Cyril Hanouna la questionne afin qu’elle puisse se présenter. Il va donc d’abord lui parler de son métier puisque ce dernier apparaît dans son surnom. Aussi, afin de préciser les choses, l’animateur demande à la nouvelle candidate d’A prendre ou à laisser dans quelle spécialité elle a étudié la médecine. Cette dernière lui répond donc qu’elle est médecin généraliste. Cyril Hanouna agrémente leur échange en indiquant qu’Axelle fait le même métier que son père. Et là, surprise ! Car Axelle connaît le père de Cyril Hanouna, il n’est autre que le médecin de ses grands-parents.

L’animateur n’en revient pas ! Il se demande alors si il ne les connaît pas personnellement. Et c’est encore une surprise de taille que délivre la candidate sur le plateau d’A prendre ou à laisser. En effet, elle va expliquer que Cyril Hanouna en personne s’était déjà rendu chez ses grands-parents. Il était apparement venu leur rendre visite en accompagnant son père et n’était qu’un petit garçon à l’époque.

A prendre ou à laisser travaille encore à fidéliser son public

Une anecdote qui va attendrir les téléspectateurs et les candidats d’A prendre ou à laisser. En effet, il est impossible de ne pas immédiatement imaginer Cyril Hanouna enfant, tenant la main de son papa. Une image tendre que l’animateur n’oubliera pas de sitôt. Et ce sont également des moments comme celui-là qui font d’A prendre ou à laisser une émission que le public adore. Non seulement l’énergie et la bonne humeur de Cyril Hanouna fait son œuvre mais en plus les candidats sont tous plus attachants les uns que les autres.

📈 #Audiences @C8TV UNE SÉRIE DE RECORDS SAISON pour #APOAL en access: 🏆1e chaîne TNT 4+🏆

✅460 000 tlps

📌3,1% PdA 🥇1e chaîne TNT / 3e chaîne natio 15-34

📌11,7% PdA 🥇1e chaîne TNT / 5e chaîne natio 25-49

📌6,3% PdA pic.twitter.com/Aq5yqhk6IN — C8 (@C8TV) September 25, 2020

De surprises en surprises, il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre A prendre ou à laisser. Mais quelques soient les issus de des aventures des candidats, ils sont tous extrêmement heureux et fiers de participer au jeu des boîtes. Non seulement ils ont l’occasion de rencontrer Cyril Hanouna en personne mais ce n’est pas seulement le temps d’une courte émission. En effet, tous les candidats restent en plateau pendant que l’un d’entre eux est sélectionné pour participer. À la fin de sa participation, qu’il remporte une grosse somme d’argent ou pas, il quittera le plateau et laissera sa place à un ou une nouvelle candidate.

Un programme qui transporte ses fans

A prendre ou à laisser divise encore les fans de Cyril Hanouna et de TPMP. En effet, le public de C8 se demande si il ne serait pas mieux de choisir entre les deux pour l’animateur. D’autres adorent les deux concepts mais certains trouvent qu’A prendre ou à laisser est une émission qui a fait son temps. Elle était effectivement diffusée sur TF1 de 2004 à 2006, puis de 2009 à 2010. Deux ans plus tard c’est RTL9 qui va rediffuser les émissions présentées par Arthur. Et depuis le 20 août, c’est C8 et Cyril Hanouna qui ont repris le bébé. Malgré les critiques, A prendre ou à laisser reste une émission qui transporte son public à travers un large panel d’émotions fortes.

Cyril Hanouna est convaincu de la force du concept d’A prendre ou à laisser. Il faudra peut-être encore un peu de temps aux fans de l’animateur pour se faire à l’idée qu’il puisse présenter une autre émission que TPMP. Et surtout, une fois A prendre ou à laisser lancée, il est difficile de décrocher. Le suspense est à son comble et tout le monde tremble dans son canapé.