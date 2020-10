A prendre ou à laisser : chantage et menace sur un candidat Cyril Hanouna sous pression!

Sur le plateau d’A Prendre ou à laisser, Cyril Hanouna accueillait ce lundi 19 octobre un candidat prénommé Pascal. Ce dernier a reçu des menaces pendant l’émission. Quant à la chaîne C8, elle a encore enregistré des baisses d’audience.

Touche pas à mon poste et A prendre ou à laisser ont bien changé. Non seulement ces émissions connaissent beaucoup moins de succès qu’avant. Mais en plus, C8 ne les diffuse plus en direct. Cela permet en tous cas à Cyril Hanouna d’inviter du public. Le couvre-feu doit en effet être respecté à Paris et dans 8 autres villes. Les spectateurs doivent désormais quitter le plateau d’enregistrement très tôt. Sinon, ils risquent une amende de 135 euros et de 1.500 euros en cas de récidive !

Un candidat mis sous pression pendant l’enregistrement !

A Prendre ou à laisser a donc accueilli ce lundi 19 octobre un candidat du nom de Pascal. Ce dernier a du très mal vivre le coup de pression de sa femme. Cyril Hanouna l’a en effet surpris avec un message de sa femme Christiane. Elle rêve de s’envoler avec lui en Polynésie française, soit à l’autre bout du monde. Et pour ça, forcément, il faut remporter le jackpot !

« Mais si tu ne ramènes pas les sousous, ce n’est pas la peine de rentrer. »

« Pour partir là-bas, il faut beaucoup d’argent. Ma valise est prête, la tienne aussi. Mais si tu ne ramènes pas les sousous, ce n’est pas la peine de rentrer. Tout ce qui est à Paris y reste et toi aussi ! », a-t-elle osé le menacé. Mais sur le plateau, tout le monde a hurlé de rire à la fin de sa vidéo.

100.000, 385.000 ou 10.000 euros ???

La partie de Pascal n’était pas des plus évidente. Le public comme les téléspectateurs ont été confronté à beaucoup de suspense. La tension était à son comble quand Pascal a du faire un choix crucial. Il a dû choisir entre les trois boîtes qui restaient : 100.000, 385.000 ou 10.000 euros. Le mari sous pression a du avoir peur de finir sa vie seul dans la capitale !

A prendre ou à laisser: Audiences en baisse pour C8

Il a en effet joué la carte de la sécurité. Il n’a pas hésité à accepter l’offre du banquier qui s’élevait à 13.500 euros. Mais le déroulé de sa partie n’a permis à C8 que de rassembler 428.000 téléspectateurs soit 2.3% des 4 ans et plus. La deuxième partie de l’émission a connu une chute de l’audience par rapport à la veille. Depuis la rentrée, Cyril Hanouna n’arrive plus à mobiliser ses fans comme les années précédentes. Récemment, il a même piqué une colère et menacé les chroniqueurs de Touche pas à mon poste car il n’arrive pas non plus à attirer des invités de prestige. Cyril Hanouna, la fin d’une époque ?

Alix Brun