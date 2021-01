À prendre ou à laisser : Cyril Hanouna bouleversé par le cadeau surprise d’un candidat !

Sur le plateau d’À prendre ou à laisser, Cyril Hanouna a l’habitude de faire des surprises aux candidats. Mais une fois n’est pas coutume ! Ce mercredi 13 janvier, c’est Valentin, venu tenter sa chance, qui a offert un cadeau très émouvant au trublion du PAF.

Cyril Hanouna d’À prendre ou à laisser raffole des blagues mais aussi des surprises ! Le 25 novembre dernier, il recevait ainsi le candidat Adrien. Et le papa de Lino et Bianca n’a pas pu s’empêcher de lui faire une proposition en or ! Adrien a été très étonné par ce cadeau qui tombait à pic !

Pour ce numéro du mercredi 25 novembre, le cancre du PAF voulait une fois de plus étonner son public. Pourtant, Adrien s’en sortait plutôt bien. C’est lui qui menait le jeu. Il faut dire que le jeune homme avait une tactique plutôt bien pensée. En effet, Adrien avait décidé de refuser toutes les offres du banquier. Il avait dit non à de très belles sommes : 6041 euros, 7041 euros, 5041 euros, 6500 euros. En se détournant de telles propositions, il augmentait ainsi ses chances de perdre.

Car à la fin, Adrien ne se retrouvait plus que devant deux boîtes aux numéros 4 et 9. Mais le candidat a alors expliqué que tout allait très bien pour lui car ces chiffres 4 et 9 représentaient pour lui des chiffres fétiches. Ce qu’il ne savait pas, c’est que l’une d’elle contenait seulement 500 euros, et que dans l’autre se cachait le jackpot de 50 000 euros !

“On a eu un vrai truc tous les deux“

Le présentateur lui était au courant de ces sommes. Il n’a pas pu s’empêcher de prendre la parole pour faire une proposition incroyable à son candidat d’À prendre ou à laisser. “Adrien, sachez que je vous adore. Et, quoi qu’il arrive, Adrien, je vais vous dire quelque-chose avant qu’on ouvre la boîte“, a-t-il commencé par annoncer en fixant les deux boîtes.

Et de poursuivre : “Si, et ce n’est pas impossible, je reprends la radio, je vous proposerai de faire partie de mon équipe“. Ses paroles ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. En effet, Adrien caresse le doux rêve de faire de la radio.

“Parce que vous avez beaucoup de talent, on a eu un vrai truc tous les deux“, a même expliqué le papa de Bianca et Lino. “Vous serez mon standardiste à l’antenne, et on rigolera tous les deux“, a-t-il continué. “Alors, je ne sais pas si je vais refaire de la radio tout de suite, mais il n’est pas impossible que j’en refasse prochainement “, a-t-il conclu.

Finalement, le joueur n’a pas choisi la boîte qui contenait les 50 000 euros. Pas de chance pour lui. Mais il a peut-être décroché un emploi avec Cyril Hanouna si ce ne sont pas des paroles en l’air ?

Le vent tourne pour Cyril Hanouna !

En tous cas, ce mercredi 13 janvier, c’est Cyril Hanouna d’À prendre ou à laisser qui eut une heureuse surprise sur le plateau. Il ne s’attendait pas du tout à ça ! En effet, sous les projecteurs, le présentateur vedette de C8 recevait Valentin. Le jeune homme a sorti alors un présent pour Baba : un cliché des deux hommes lorsqu’ils s’étaient croisés dix ans plus tôt à Roland Garros.

Cyril Hanouna en a eu les larmes aux yeux dans l’émission À prendre ou à laisser : “C’est un beau souvenir, c’est énorme. Merci ça me fait trop plaisir. Merci pour ce petit cadeau.” Et de poursuivre “J’espère qu’on pourra y retourner ensemble quand on pourra y retourner. J’espère qu’on aura un vrai Roland-Garros cette année. Mais ça va être compliqué.” Au sein de la rédaction de LDpeople, on croise les doigts !