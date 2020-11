À prendre ou à laisser: Cyril Hanouna fait une offre en or, incroyable à ce candidat

Sur le plateau d’À prendre ou à laisser, ce mercredi 25 novembre, Cyril Hanouna accueillait un candidat nommé Adrien. L’animateur lui a carrément proposé de rejoindre son équipe. Retour sur cette proposition inattendue !

Ce mercredi 25 novembre, Adrien s’attendait à ouvrir des boîtes, pas à trouver un travail ! Et pourtant, c’est bien une offre d’emploi qu’il a reçu de la part du présentateur vedette de C8. Cyril Hanouna a désarçonné ce candidat mais également les téléspectateurs avec cette proposition en or.

Une surprise incroyable !

À Prendre Ou À Laisser nous vient tout droit des Pays-Bas. C’est la chaîne TF1 qui a d’abord adapté ce jeu de 2004 à 2010. Arthur était alors aux manettes. Puis Julien Courbet l’a animé sur D8 en 2014-2015. Mais dès mai 2020, l’émission passe sur C8. Et forcément, c’est Cyril Hanouna qui récupère le programme.

Pour ce numéro du mercredi 25 novembre, le cancre du PAF a voulu une fois de plus étonner son public. Pourtant, Adrien s’en sortait plutôt bien. C’est lui qui menait le jeu. Il faut dire que le jeune homme avait une tactique plutôt bien pensée. En effet, Adrien avait décidé de refuser toutes les offres du banquier. Il avait dit non à de très belles sommes : 6041 euros, 7041 euros, 5041 euros, 6500 euros. En se détournant de telles propositions, il augmentait ainsi ses chances de perdre.

Car à la fin, Adrien ne se retrouvait plus que devant deux boîtes aux numéros 4 et 9. Mais le candidat a alors expliqué que tout allait très bien pour lui car ces chiffres 4 et 9 représentaient pour lui des chiffres fétiches. Ce qu’il ne savait pas, c’est que l’une d’elle contenait seulement 500 euros, et que dans l’autre se cachait le jackpot de 50 000 euros !

Cyril Hanouna dans tous ses états !

Le présentateur lui était au courant de ces sommes. Il n’a pas pu s’empêcher de prendre la parole pour faire une proposition incroyable à son candidat. “Adrien, sachez que je vous adore. Et, quoi qu’il arrive, Adrien, je vais vous dire quelque-chose avant qu’on ouvre la boîte“, a-t-il commencé par annoncer en fixant les deux boîtes.

Et de poursuivre : “Si, et ce n’est pas impossible, je reprends la radio, je vous proposerai de faire partie de mon équipe“. Ses paroles ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. En effet, Adrien caresse le doux rêve de faire de la radio.

“Parce que vous avez beaucoup de talent, on a eu un vrai truc tous les deux“, a même expliqué le papa de Bianca et Lino. “Vous serez mon standardiste à l’antenne, et on rigolera tous les deux“, a-t-il continué. “Alors, je ne sais pas si je vais refaire de la radio tout de suite, mais il n’est pas impossible que j’en refasse prochainement “, a-t-il conclu.

Finalement, le joueur n’a pas choisi la boîte qui contenait les 50 000 euros. Pas de chance pour lui. Mais il a peut-être décroché un emploi avec Cyril Hanouna si ce ne sont pas des paroles en l’air ?