A prendre ou à laisser: HILARANT!!! Cyril Hanouna branche une candidate avec le big boss de C8, cette dernière décline la proposition !

Ce jeudi 17 décembre, rien n’était trop beau pour Cyril Hanouna. En effet, le trublion de C8 présentait la dernière de l’année d’À prendre ou à laisser. Alors, quand l’occasion s’est présentée, il a tenté de jouer au bon samaritain. La candidate Sandrine a confié ne pas trouver chaussure à son pied. Le présentateur lui a proposé de la caser avec Franck Appietto, qui dirige C8 ! Mais il est reparti bredouille.

Ce jeudi 17 décembre, Cyril Hanouna avait l’air d’être en très grande forme. grand bien lui fasse ! Effectivement, il donnait aux téléspectateurs l’impression de tout donner pour ce dernier épisode d’À prendre ou à laisser. Et ça sautait carrément aux yeux ! Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons d’abord apprécié son look. Car le trublion du PAF avait pris soin de se mettre sur son 31. Il brillait de mille feu dans une magnifique veste à ultra-scintillante. Un vrai sapin de Noël avant l’heure !

“On ne va pas se mentir. Il est connu dans le métier.”

Sur le plateau, une candidate l’a rapidement rejoint. Prénommée Sandrine, elle a indiqué qu’on l’a surnommait souvent la Maternelle. Mais La Maternelle a un gros problème dans sa vie. En effet, elle cherche le grand amour mais n’y parvient pas. Ce n’est pourtant pas faut d’essayer ! En effet, Sandrine a d’abord tenté de se rapprocher de Yann, un avocat rencontré quelque temps plus tôt dans l’émission. Cyril Hanouna voulait alors savoir si un rendez-vous galant allait suivre. Mais la candidate n’y croyait pas trop. Car elle avait simplement craqué pour un membre de l’équipe qu’elle avait croisé dans les locaux de C8. Elle pensait d’ailleurs qu’il s’agissait d’un “directeur”.

Alors, plein d’énergie à revendre, l’animateur a convié sous les projecteurs des grands noms de C8. Mais des deux hommes ramenés sur le plateau, aucun ne correspondait à l’homme décrit par Sandrine.

“ Je pense qu’il cherche un mannequin.”

Ni une ni deux, Cyril Hanouna mis cette fois-ci la barre bien plus haut ! Il a carrément fait venir le président de la chaîne, Franck Appietto. Fier comme un coq, Cyril Hanouna présente ainsi son big boss à Sandrine comme le meilleur d’entre tous. « C’est le patron, il descend comme ça parce qu’il y a une meuf qui veut le voir. Il est très beau, il est élégant, c’est le plus chic d’entre nous, on ne va pas se mentir. Il est connu dans le métier ».

Patatra, cette surprise n’a pas enchanté la célibataire endurcie. Cette dernière a alors sorti une excuse qui sonnait faux pour se dépêtrer de cette situation. « Je pense qu’il cherche un mannequin. Moi, je ne suis pas un mannequin », a-t-elle lâché. Les talents de Cyril Hanouna comme animateur sont certains. Comme agent matrimonial, on repassera !