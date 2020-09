A prendre ou à laisser: “Honteux” : même Cyril Hanouna est profondément choqué, ce candidat crée le malaise

Les fans d’A prendre ou à laisser ont assisté à un véritable couac sur le plateau. Mercredi 23 septembre 2020, le candidat Norbert participait au jeu des boites. Ce père de famille pour le moins étrange a tenu des propos inacceptables. Il a choqué non seulement l’animateur Cyril Hanouna, mais également un très grand nombre d’internautes.

Les équipes de C8 n’ont presque pas touché au concept du programme A prendre ou à laisser. Autrefois sur TF1, ce jeu fait la joie du public pour sa formule parfois un peu cruelle. Car le programme met en scène un banquier capable de tout et surtout malhonnête. Mais ce n’est pas tout : car bien souvent, les candidats eux aussi sont forts de café ! Et ce mercredi 23 septembre, Norbert l’excentrique a malheureusement profondément choqué le public.

Juste après la pub, on découvrira quelle somme Norbert va remporter ! À tout de suite sur @C8TV 😄 #APOAL pic.twitter.com/VajHMjBgFy — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) September 23, 2020

Ce mercredi 23 septembre, Norbert s’essayait donc au fameux jeu des boîtes. Ce père de famille de six enfants travaille en tant que chef d’équipe maçon. Il n’a pas froid aux yeux et le moins qu’on puisse dire, c’est que Norbert est complètement décomplexé.

A prendre ou à laisse: Un “porte-bonheur” qui divise

Norbert participe au jeu télévisé A prendre ou à laisser pour aider des associations en France et sur le continent africain. Et pour attirer la chance, il a décidé de porter son porte-bonheur. Jusqu’ici tout va bien. Sauf que le porte-bonheur en question a profondément heurté les internautes. A ses pieds, Norbert portait en effet une paire de chaussures vertes. “Ça, c’est un crocodile” a-t-il déclaré en montrant sa paire de chaussures. Le pire, c’est qu’il a ensuite ajouté ces propos très choquants : “Ça veut dire que l’animal a souffert. Il a été ligoté, bâillonné, les yeux bandés pour éviter le stress.”

« Ils font aussi des carnages quand ils bouffent les enfants. »

Lorsqu’il a entendu cette explication, Cyril n’en menait pas large. L’animateur avait même du mal à en croire ses oreilles. Il n’a pas hésité une seule seconde pour faire savoir son mécontentement : “Mais on est pas du tout pour ! Je préfère avoir un crocodile vivant plutôt que voir une paire de chaussures” a-t-il annoncé à Norbert. Mais le candidat ne s’est pas laissé démonter pour autant : “Justement les crocodiles quand ils sont dans la nature, ils font aussi des carnages quand ils mangent les enfants. Donc quand on fabrique ça, on fait de la régulation.” Seulement voilà, les internautes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, effarés qu’une personne puisse tenir ces propos à l’antenne.

#APOALMoi Norbert je l’aimais pas spécialement mais l’incantation CROCRO c trop 👎🏻👎🏻 — Magali Hamimi❤️ (@hamimi_magali) September 23, 2020

#APOAL Honteux les propos de Norbert, à vomir, j’espère il va repartir avec rien, même si sois disant c’est pour des associations — DUPOUX Théo (@theo_dupoux) September 23, 2020

Déçue de norbert, tes chaussures degueulasses met les toi dans ton fion #APOAL — RossiMorgane (@morganerossiii) September 23, 2020

Cyril Hanouna a une nouvelle fois été obligé d’intervenir : “Ce n’est pas une boite qui porte bonheur alors !” Une nouvelle perche tendue pour apaiser l’atmosphère, mais que Norbert n’a pas saisie : “Non ! On ne sait jamais. Le 11 septembre c’est une catastrophe, ça c’est sûr, mais au niveau des boites… On ne sait pas.” Ce parallèle a soulevé une nouvelle vague d’indignation sur Twitter.

Il est taré Norbert de #APOAL. Il aime faire souffrir les crocodiles pour faire ses chaussures, il aime le chiffre 11 pour le 11 Septembre. J’espère que le @csaudiovisuel va réagir

— Kévin 📺 (@Superkeke05) September 23, 2020

Du mauvais goût jusqu’au bout !

Et pour finir en beauté, Norbert en a rajouté une couche. Il s’est en effet félicité d’avoir une boîte avec le numéro 11. “Le 11, c’est une date fatidique, qui est très connue dans le monde. Tout le monde connait cette date-là, le 11 septembre.” Comme on dit : « fallait pas l’inviter ! ».