A prendre ou à laisser: Jamel Debbouze contacte Cyril Hanouna et dézingue violemment Booder

À prendre ou à laisser est de retour sur les écrans depuis le 18 mai 2020. Le jeu a été remis au goût du jour par Cyril Hanouna sur C8. Et surtout, il est à présent diffusé en direct ! L’occasion, alors, pour l’animateur de partager son énergie naturelle en plateau. De créer un véritable moment de partage avec ses téléspectateurs. Il n’hésite d’ailleurs pas à mettre en scène des moments qui deviennent cultes, comme dans TPMP. Notamment lors de l’émission du 10 novembre dernier, alors qu’il reçoit un appel de Jamel Debbouze, faussement énervé de voir Booder porter son blouson. Le public assiste donc à un “règlement de compte” en direct dans À prendre ou à laisser.

À prendre ou à laisser met en scène une dispute entre deux humoristes, Cyril Hanouna en médiateur

Dans À prendre ou à laisser, le stress est palpable en plateau. Les téléspectateurs, les candidats ou même l’animateur ou ses invités, ne savent pas ce qu’il se cache dans les boîtes. Le but est pourtant, pour le candidat, de repartir avec la plus grosse somme possible. Pour palier à l’état de tension général, C8 peut donc compter sur Cyril Hanouna pour apporter une touche de légèreté. Le divertissement atteignait alors son comble lors de l’émission du 10 novembre dernier. Car Booder, le célèbre humoriste, arrive sur le plateau d’À prendre ou à laisser avec une élégance remarquable.

Tout de blanc vêtu, il attire la lumière et ambiance les candidats. Après quelques vannes, Cyril Hanouna le rejoint et tente de le taquiner lui aussi. L’ambiance est bon enfant et les amis sont heureux de partager ce moment. Mais pour ramener encore davantage de divertissement, c’est un troisième ami qui se joint à eux par téléphone.

Jamel Debbouze téléphone à Cyril Hanouna en direct dans À prendre ou à laisser. Il regarde l’émission et ne peut s’empêcher de constater que Booder porte son blouson. S’adressant à Cyril Hanouna, il menace l’humoriste de porter plainte contre lui, pour vol. De quoi amuser les trois compères et leur audience. En effet, Booder a peut-être emprunter la veste de son ami mais c’est une mise en scène que de les entendre se disputer. Une scène de sketch s’improvise alors en plateau. À prendre ou à laisser profite donc d’une trêve dans toute la tension que ce jeu peut impliquer.

Une nouvelle scène mythique à ajouter au palmarès de C8

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas tous les jours que les fans assistent à un appel en direct de Jamel Debbouze. Cyril Hanouna et Booder ont fait leur show pour le plus grand plaisir du public. Cette scène restera dans les mémoires, comme la fois où l’animateur d’À prendre ou à laisser craque son pantalon en plein direct. Avec de joyeux lurons comme eux, les téléspectateurs ont encore de belles heures de divertissement devant eux. Et il en faut par les temps qui courent !