«A prendre ou à laisser» Retournement de situation invraisemblable qui affole la Toile, C’est fou!!!

Ce mercredi 11 novembre, les téléspectateurs a prendre ou à laisser de C8 ont ressenti un cocktail d’émotions ! Et une candidate a fait preuve d’une bonne intuition.

Tout peut arriver dans l’émission « À prendre ou à laisser ». A prendre ou à laisser qui a été rélancé par l’animateur phare de C8 Cyril Hanouna, a lieu chaque soir, et peut se monter aussi cruel qu’inattendu.

Et la très rigolote Axelle, qui est médecin dans la vie, s’est lancée dans l’aventure !

De nombreux internautes n’ont même pas hésité à plaindre cette pauvre Axelle, et à déplorer son mauvais karma, car elle n’était pas partie pour gagner.

Premiere fois que je decide de re-regarder #APOAL et c’est vraiment la merde cet épisode ptdr — Laura. (@Iaurash) November 11, 2020

Le scénario était plutôt déprimant mais Axelle a refusé en bloc toutes les offres du banquier.

Ainsi l’angoisse est montée à la foi pour ses camarades d’antenne et les téléspectateurs, qui n’avais pas réellement confiance en la pugnacité d’Axelle.

Et pourtant la situation est devenue toute autre… Il ne lui restait plus qu’une boite à 1euro et une à 30.000 euros ! L’offre d’échange du banquier a alors été refusée par la jeune candidate.

Et elle a plutôt bien fait puisque cette action l’a menée à la victoire. Il s’agissait bien de la somme de 30.000 euros qui se cachait dans sa boite depuis le début !

Les internautes hallucinés ont alors frissonné de bonheur pour la jeune candidate. Et même si la partie n’a pas commencé sous les meilleurs auspices la jeune femme a bien fait d’avoir autant d’enthousiasme et de bonne humeur puisqu’avec sa boîte 18 elle a eu beaucoup de chance.

Pire partie à ce stade depuis le retour a prendre ou à laisser sur C8 ! #APOAL — Nicolas Mlb (@NMalaboeuf) November 11, 2020

Même si la pauvre Axelle n’a cessé d’ouvrir des boîtes jaunes à grosses sommes.

À quelques minutes de la fin, il ne lui restait donc plus que deux boites jaunes de 3.000 et 30.000 euros… Contre sept boites rouges. On comprend donc que personne n’y ait cru.

Une autre candidate a récemment frôlé les 460 000 euros et les internautes ont taxé l’émission d’être truquée.

En effet, 10.000 euros se cachaient dans la boite d’Erika. Néanmoins, sur Twitter, les internautes n’ont pas tardé à crier au scandale car tout au long de la partie, le banquier n’a pas une seule fois proposé un échange de boite. Erika aurait donc eu l’occasion de remporter les 460.000 euros. Ou pas. Mais pour les internautes, c’est certain : la production d’A prendre ou à laisser aurait tout fait pour ne pas qu’Erika remporte la somme maximale…

#APOAL @Cyrilhanouna C’est encore très mal barré pour la pauvre Axelle.Ce jeu me dégoûte.Hanouna et ses doigts crochus vont encore gagner cette partie.Tous les soirs,c’est pareil.C’est déception sur déception..Je suis écoeuré par ce jeu debile.Nul à chier ! — jeanlucmaurice (@jeanlucmaurice) November 11, 2020

En tous cas dans ce jeu télévisé, si certains repartent aux anges, d’autres sont régulièrement confrontés à de terribles désillusions. A l’instar de Jean-Christophe qui, mardi 10 novembre, qui a refusé une offre généreuse du banquier…

Le pauvre candidat est donc passé à côté des 100.000 euros. Une erreur que n’a pas voulu faire Erika. Ce jeudi 12 novembre, la jeune femme s’était donc lancée avec enthousiasme dans la partie. Heureusement, la chance lui a rapidement souri. L’hôtesse de l’air s’est alors très vite retrouvée dans une situation plus que confortable.