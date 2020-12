A prendre ou à laisser: Une candidate au plus mal, en pleurs! Très touchante, découvrez la raison!

Ce lundi 30 novembre, Cyril Hanouna a reçu sur le plateau d’À prendre ou à laisser une surprenante candidate. Prénommée Martine, elle habite en France mais elle vient du Québec. Le plus incroyable, c’est que Martine s’est mise à fondre en larmes sous les projecteurs. Retour sur ce moment fort de l’émission !

A prendre ou à laisser, c’est un programme qu’on adore chez LDpeople. C’est simple, ce jeu rend accro ! On s’attache très facilement aux candidats, on souhaite toujours leur réussite (presque toujours !). Et on ne s’ennuie jamais !

View this post on Instagram A post shared by À Prendre Ou À Laisser (@apoalofficiel)

Martine s’est montrée bien évidemment très surprise et surtout émue lorsqu’on l’a tirée au sort. Mais ce n’est pas pour cela qu’elle a versé des larmes. Car Martine a décidé de participer à l’émission avec une idée en tête.

“Et avec le confinement, ils me manquent”

Cyril Hanouna a accueilli Martine sur le plateau. L’animateur a très vite voulu en savoir plus sur ses motivations pour trouver la meilleure boîte. La Québécoise a confié qu’elle avait un rêve. En effet, elle n’a pas remis le pied dans son pays natal depuis 27 ans. Et la candidate d’ A prendre ou à laisser aimerait beaucoup revoir sa famille. Car elle a “encore cinq sœurs et trois frères qui sont au Canada et je m’ennuie d’eux. Et avec le confinement, ils me manquent”, a-t-elle confié à Cyril Hanouna de façon très touchante.

La candidate pense à son frère et sa sœur décédés, et ceux qui vivent encore.

Martine a beaucoup insisté : « Comme je l’ai dit, il me reste cinq sœurs et trois frères ». Puis elle a ajouté : « J’avais une sœur et un frère qui sont décédés malheureusement ». Elle a aussitôt ému le public sur le plateau, tout autant que le trublion du PAF.

Alors Martine voudrait aujourd’hui retrouver ses êtres chers. Elle espère ainsi gagner beaucoup d’argent grâce à ce jeu télévisé A prendre ou à laisser . « Mon rêve », indique-t-elle, « est que parmi ces personnes là, de toutes conditions sociales, j’en ai un qui a toujours vécu au Québec et qui n’a pas voyagé, n’a jamais pris l’avion ». Cette personne-là, « est gentil et honnête comme tout ! Il ne voulait même pas que je prenne d’argent dans mon compte pour lui payer un billet pour venir en France. Il n’est jamais venu« , a-t-elle fini par lâcher, les larmes aux yeux.

View this post on Instagram A post shared by À Prendre Ou À Laisser (@apoalofficiel)

Et la personne à qui elle fait référence, c’est tout simplement son frère. En effet, Martine lui a promis que si elle gagnait de l’argent grâce à l’émission A prendre ou à laisser, elle le ferait venir en France. Dans la rédaction de LDpeople, on a tous fondu en larmes avec Martine. « Mine de rien, vous avez aussi un très beau pays !« , a-t-elle ajouté, très touchante. Ses larmes n’en finissaient plus de couler sur ses joues !

Cette histoire finit bien puisque notre Québecoise a décrocher 10 000 euros. Avec un peu de chance, elle pourra faire venir d’autres frères et sœurs !