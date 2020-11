A prendre ou à laisser: Une participante harcelée par des fétichistes des pieds!

Ce lundi 26 octobre, sur le plateau de “A prendre ou à laisser”, une candidate a révélé à Cyril Hanouna qu’elle était inondée de messages sur les réseaux sociaux concernant ses pieds. Une situation plutôt gênante pour la jeune femme. Explications.

Virginie inondée de message concernant ses pieds

Marjolaine, qui a l’habitude de faire des révélations sur les candidats, prend la parole pour expliquer que Virginie avait eu une expérience un peu étrange avec des fétichistes des pieds : “Depuis que Virginie a fait sa danse pieds nus sur le plateau, elle m’a dit qu’elle avait réveillé tout le clan des fétichistes des pieds sur les réseaux sociaux. Peut-être qu’elle veut s’exprimer sur cette pratique douteuse ?” explique-t-elle notamment. Et effectivement, la jeune femme confirme les dires de sa camarade et explique qu’elle recevait beaucoup de messages à propos de ses pieds et que certains lui demandaient même des photos.

Ainsi, Virginie explique qu’elle avait reçu plusieurs grosses propositions pour lui envoyer une paire de chaussure déjà portée : “On m’a demandée si je vendais des chaussures déjà portées. A un prix même exorbitant ! On m’a même proposée pour une paire de tongs, 250-300 euros ! Mais j’ai plein de messages !”. Pour autant, pas question pour la jeune femme de céder aux sirènes de l’argent, elle n’enverra rien du tout : “Aucune chaussure ne sera à vendre et je n’enverrai pas de photos de mes pieds !“. Vous comprenez alors qu’il n’est plus nécessaire de lui envoyer des messages à ce sujet.

Les internautes en ont ras le bol de la longueur de “A prendre ou à laisser”

Ce mercredi 7 octobre, l’émission A prendre ou à laisser s’est terminée plus tard que 19h30. Une situation qui tend les internautes et les fans de Touche pas à mon Poste. En effet, sur Twitter, les fans du programme de Cyril Hanouna n’ont pas apprécié la longueur du jeu des boites qui les empêches de pouvoir profiter pleinement de TPMP. Si la danse des candidats en début d’émission a été l’une des causes du coup de gueule, les nombreuses pages de publicité qui entrecoupent l’émission ont également été pointés du doigt.

“Qu’est ce qu’il nous casse les pieds avec son jeu Hanouna. Je veux me divertir devant TPMP pas devant des boîtes”, “C’est quoi encore cette pub à 19h10 ?”, “Deux pubs maintenant, super…”, “Faut vraiment mais vraiment faire commencer APOAL avant 18h10 (surtout que c’est largement possible) parce que TPMP à 19h40 ça devient pénible” lisait-on dans les commentaires. Est-ce que Cyril Hanouna va entendre les critiques de ses fans, ou va-t-il continuer à tirer sur la longueur encore ? Affaire à suivre.