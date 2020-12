Abi Bernadoth, qu’est devenu le gagnant de The Voice 2020? Nous l’avons retrouvé, six mois après sa victoire

Cela fait maintenant plusieurs mois qu‘Abi Bernadoth a décroché la victoire dans la célèbre émission The Voice. Aujourd’hui, LD People s’intéresse à cette véritable pépite de la musique et surtout à ce qu’il est devenu. Après plusieurs interprétations magistrales dans le célèbre concours de chant, l’artiste d’origine haïtienne continue donc son apprentissage et a surtout entamé de nombreux projets. Dans une interview exclusive accordée au Parisien, le jeune homme âgé de 22 ans dévoile ce qu’il a vécu durant ces longs mois et surtout, ses ambitions sans limite.

The Voice : Abi Bernadoth se confie sur son parcours depuis sa victoire

Une véritable révélation

Six mois après sa victoire, Abi Bernadoth a donc décidé de se confier aux journalistes. En effet comme il l’affirme, le chanteur est loin d’être resté inactif durant cette période. Même si en raison de la crise de la covid-19, il a dû freiner ses ambitions et faire preuve de patience. En effet, toute l’industrie musicale a été quelque peu chamboulée par cette pandémie totalement inattendue. Ainsi, un grand nombre de projets ont dû être mis en veille. Pourtant, l’ancien protégé de Pascal Obispo ne s’est pas endormi sur ses lauriers.

En effet, il travaille d’arrache-pied à la création d’un album qui devrait sortir dans le courant du printemps 2021. Mais le chanteur à la voix d’ange a également participé à une aventure d’envergure. En effet, Abi Bernadoth est l’une voix du dernier long-métrage réalisé par les studios Pixar/Disney. Il interprète le générique final de Soul, la dernière œuvre de la maison de production américaine. Tout à fait conscient de cette chance, le jeune prof d’Anglais se confie sur cette véritable opportunité.

Un travailleur acharné

Depuis son passage dans l’émission The Voice, Abi Bernadoth a été très sollicité. Pour preuve, il affirme se concentrer à 100 % sur la sortie de son prochain album. Comme un avant-goût de cette future production, le jeune homme a déjà sorti un single il y a quelques mois. D’ailleurs, C’est ma chance, a connu un joli succès. Mais maintenant il semble temps d’étoffer son répertoire et de passer à la vitesse supérieure. ” Après l’EP, on prépare l’album. On essaie d’emmagasiner un maximum de titres “. Comme il l’explique, il devrait être prêt au milieu de l’année prochaine. ” L’idée, c’est d’avoir plein de choses différentes, pour avoir le choix. C’est difficile avec le contexte, mais, a priori, il devrait sortir au printemps. Dans tout ça, j’apprends pleinement et je découvre plein de choses “.

Dans cet entretien avec la presse, Abi Bernadoth parle également de cette collaboration avec les studios Pixar/Disney. ” La directrice du label Mercury m’a appelé pour me dire qu’ils avaient des liens avec Disney. J’ai eu la chance d’entendre le titre et j’ai adoré. Ça s’est fait très naturellement. En studio, il y avait une super ambiance. Je pense que cela se ressent dans le titre “. Si d’habitude ce genre de projet est confié à des gens avec plus d’expérience, Abi a donc parfaitement conscient de la chance qu’il a. ” Moi, je commence à peine et j’ai la chance de pouvoir faire un Disney. C’est énorme “. Voilà donc un jeune homme heureux qui après cette première expérience paraît très loin de vouloir s’arrêter. En tout cas, LD People le suit de très près et ne manquera pas de vous tenir informé dès la sortie de ses prochains titres !