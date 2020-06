Abi The Voice : une victoire méritée, Lara Fabian énervée crie au scandale !

The Voice est enfin arrivée à son terme. Les téléspectateurs connaissent donc à présent le grand gagnant du show. Il s’agit d’Abi ! Une victoire attendue par les fans qui faisaient de lui le grand favori de cette saison. Cela n’a pourtant rien enlevé au fait que la soirée de la finale soit riche en émotion. Pour le public, comme pour les coachs ou les candidats, personne n’a réussi à retenir ses larmes devant la prestation du gagnant. C’est donc le poulain de Pascal Obispo qui remporte The Voice dans une édition quelque peu malmenée par la pandémie. En effet, Lara Fabian ne pouvait pas être présente sur le plateau pour cette raison. Et cela a grandement déçu les fans de The Voice.

La finale de The Voice consacre Abi comme le grand vainqueur

The Voice se termine en apothéose le samedi 13 juin dernier. Malgré la crise sanitaire, l’émission réussie à aller à son terme. Les fans auront dû faire avec des épisodes coupés en deux à plusieurs étapes et ils auront également dû accepter de regarder une finale sans public. La crise sanitaire a imposé des contraintes particulières auxquelles nul ne pouvait déroger. Ainsi, les fans ont également dû se passer de la présence physique de Lara Fabian. Et cela ne s’est pas fait dans le plus grand des calmes sur les réseaux sociaux. Pourtant, malgré toutes les contraintes, The Voice parvient à présenter une finale exceptionnelle. Et à élire Abi comme le vainqueur incontesté de cette saison.

Lara Fabian manque aux fans et provoque l’hilarité sur internet à cause de son hologramme

Nous ne sommes pas sans savoir que la pandémie continue de faire rage. Si en France et en Europe la situation s’améliore, elle se dégrade dans sa globalité sur la planète. Ainsi, les frontières extérieurs à l’Europe demeurent fermées pour éviter de relancer la propagation du virus. De ce fait, Lara Fabian, résidente au Canada, ne pouvait pas se déplacer pour participer physiquement à la finale de The Voice. Le show a alors déployé des moyens inédits pour permettre sa présence à l’aide de technologies innovantes. C’est à l’aide d’un hologramme que la chanteuse a marqué sa présence en plateau et par la suite, à l’aide d’un écran géant en vidéoconférence. Les fans n’ont pas vraiment aimé le principe de l’hologramme. Sur internet, c’est un déferlement de moqueries en tout genre. Certains ont comparé l’hologramme au fait que la star soit décédée et n’ont pas trouvé cette solution adaptée.

L’hologramme je dis non par contre. On dirait que Lara est morte ça va pas ou quoi ?! #thevoice — Marianne (@maryannslrd) June 13, 2020

L’hologramme de Lara Fabian vraiment c’est ridicule 😭 #TheVoice — @fitnessparkpanama 🙏🏾 (@PrincesseNala_) June 13, 2020

Mdrrr Lara Fabian en hologramme, on dirait elle vient de l’au-delà #TheVoice — cachopa (@cachopa94) June 13, 2020

Les fans sont unanimes, les moyens techniques « du futur » sont de trop

Un lot de réactions qui prêtent à rire en somme. The Voice était peut-être un peu trop en avance sur son temps. Si les hologrammes cartonnent dans les pays asiatiques tel que le Japon, les Français ne semblent pas prêts à accepter ce phénomène à la télévision pour le moment. Mais il faut également comprendre que la finale de The Voice est un événement. En effet, TF1 n’aurait pas porté toute l’attention attendue au show si il n’avait pas mis les moyens de rendre la soirée incroyable. Mais la chaîne ne s’attendait certainement pas à un tel flot de critiques. Cependant, elle pourra se consoler en constatant que les internautes souhaitaient simplement que Lara Fabian participe. Coincée à Montréal à cause de l’épidémie, la chanteuse n’avait pas vraiment le choix.

Une soirée exceptionnelle pour la finale de The Voice, l’émotion était au rendez-vous

Par contre, cela n’aura rien enlevé à l’émotion de cette grande soirée de finale. En effet, The Voice consacre Abi comme le grand vainqueur et personne n’y trouve à redire. Pascal Obispo et lui se sont pris dans les bras à l’issue des résultats. Et là encore, les fans auraient pu trouver ce geste déplacé en raison du contexte de crise sanitaire. Mais les deux hommes étaient incapables de rester à distance dans un tel moment. C’est un moment historique pour la carrière d’Abi. Car le gagnant de The Voice signe un contrat avec Universal pour un album. Abi va pouvoir se faire un nom sur la scène française et internationale rapidement étant donné l’ampleur de son talent et les moyens qui vont être mis à sa disposition.

Abi était le favori pour remporter le concours

Le parcours d’Abi est un des plus remarquable de The Voice. À chaque étape, il sort son épingle du jeu et fait frissonner son audience avec sa voix d’or. Le jeune homme admettait manquer de confiance en lui. Mais avec cette victoire, il ne pourra plus le faire autant qu’avant. Grâce aux conseils de Pascal Obispo, il a pris en assurance. Son expérience acquise pendant The Voice lui servira tout au long de sa carrière que nous lui souhaitons longue et prospère. Abi a un bel avenir devant lui. Si sa confiance en lui est remontée, il conservera toujours suffisamment de doutes pour continuer ç travailler son talent et à donner le meilleur de lui-même. Car c’est aussi cela que Pascal Obispo lui a appris. Pour le chanteur, personne n’a de talent si il ne sait pas l’exploiter. Et pour ce faire, c’est à force de travail.