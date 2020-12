Achats de Noël : Les cinq plus grosses escroqueries les plus utilisées sur internet à éviter impérativement

Le SMS pour payer des “faux” frais d’affranchissement. Avec la fin d’année approchant, cette arnaque nous pend au nez, LD People vous met en garde !

Il s’agit de l’arnaque au colis qui n’est pas toute récente, et qui est bel et bien de retour : vous recevez un message provenant d’un numéro de portable inconnu sur votre téléphone portable, vous recevez un mais le numéro n’est pas masqué et s’apparente à un vrai. Ce SMS indique qu’un colis vous attend. Il est même parfois signé de “La Poste” et accompagné du logo “officiel”. Jusque-là rien d’anormal et surtout pas de quoi éveiller les soupçons. Ce message précise alors que pour récupérer cette commande, il faut s’acquitter de l’affranchissement, on vous demande de payer une somme minime entre un et deux euros mais “C’est à ce moment-là que les pirates récupèrent vos données. Vous entrez vos numéros de carte bancaire et les arnaqueurs les récupèrent pour ensuite piller votre compte en banque”, explique Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Ils sont en effet de plus en plus appliqués afin de vous faire tomber dans le piège.

« Ils personnalisent les messages, avec des informations comme le nom, le prénom, l’adresse, de quoi semer le doute dans la tête des consommateurs pour les achats de Noël”, ajoute encore Jérôme Notin.

Achats de Noël : De fausses taxes douanières

Autre escroquerie contre laquelle LD People souhaite vous mettre en garde : Les campagnes d’hameçonnage (ou phishing en anglais) pour concernant de soit-disant “frais de douanes” à payer afin de pouvoir réceptionner le colis. Un faux message avec l’en-tête des douanes françaises est envoyé.

L’arrivée d’un colis est annoncé par SMS. Un lien vers un faux site qui prend l’apparence d’une plateforme officielle : celle des douanes, est intégré au SMS. Et une fois que l’on clique on tombe sur un faux site “Les douanes ne vont jamais contacter une personne pour lui demander de régler des frais. Nous informons uniquement les clients lorsqu’un produit interdit ou dangereux a été saisi par nos services”, précise Hervé Brouillard, inspecteur général des douanes et responsable d’Info Douane Service (IDS). Certains pirates deamandent de régler la TVA pour pouvoir recevoir leurs colis. « Les douanes ne demandent pas aux clients de régler cette somme Achats de Noël”. D’autres fraudeurs reprennent de manière similaire des sites comme DHL ou Chronopost.

Le cadeau gagné alors que vous n’avez jamais joué

“Vous êtes l’heureux gagnant d’un téléphone portable dernière génération”. Vous avez certainement déjà reçu ce type de mail avec le logo d’un site e-commerce très connu comme la Fnac, Boulanger ou Cdiscount.

Parfois on peut y trouver vos informations personnelles. C’est la même méthode que le “faux” SMS concernant l’affranchissement. Il s’agit de “phishing” ou hameçonnage. Vos données sont pillées via un lien.

“Il peut s’agir de beaucoup de petites sommes pendant une longue période ou d’un gros montant en une seule fois”, précise Jérôme Notin. On peut aussi trouver le cas des faux jeux-concours sur internet. On vous promet que vous remporterez des places pour un parc d’attractions connu et en échange vous devez diffuser un message.

Pour jouer, il faut remplir toutes ses coordonnées : »En fait, ce sont des pirates qui récupèrent les données personnelles des joueurs. Elles sont ensuite soit revendues à d’autres pour monter des escroqueries soit ils vont les utiliser pour eux-mêmes tenter de vous arnaquer”, explique le directeur général cybermalveillance.gouv.fr.

Les arnaques peuvent donc être personnalisées et ce genre de fraude sur internet existent depuis longtemps. Les pirates ont juste appris à perfectionner leurs messages. En 2017, la plateforme a été créée et a ainsi permis à 190 000 personnes d’être guidées sur les démarches à suivre en cas d’arnaque sur internet. “Impossible de dire combien de personnes précisément tombent dans le piège mais ce qui est sûr, c’est qu’ils font énormément de victimes”, ajoute ce spécialiste de la cybercriminalité.

[Rediffusion] Black Fuckday

Comme c’est la période de l’année où ça se lâche, un petit rappel sur le délire des fausses promotions sur Internet…https://t.co/MnNjsEauSq#BlackFriday #arnaque #Amazon pic.twitter.com/vuyIhcKmwy

— @gee@framapiaf.org Ⓐ⚑ (@ptilouk) November 30, 2020

Annuler une commande qui n’existe pas

Cette fois, pas de cadeau mais on vous informe par mail, téléphone ou SMS qu’une commande d’un smartphone vous attend. Les pirates n’ont pas froid aux yeux ! Pour annuler la commande inexistante), il suffit de cliquer sur ce lien… Le logo du site de e-commerce est toujours présent.

“Ils jouent avec l’urgence. Les prix sont parfois élevés et les gens qui sont victimes veulent vite annuler parce qu’ils n’ont pas commandé ce produit. Et c’est en cliquant sur le lien que l’arnaque commence. On vous demande de saisir vos données bancaires et le tour est joué”, raconte Jérôme Notin.

Achats de Noël : De fausses promotions

De grosses réductions dans le secteur du textile ?