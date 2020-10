ACTION : l’enseigne lance ce robot cuisine incontournable à 9.49 euros, il y en aura pas pour tout le monde !

Depuis près de 10 ans, la chaîne de magasins Action s’est implantée un peu partout en France. Venue des Pays-Bas, ses magasins sont les champions du hard discount. Spécialiste des petits prix, l’enseigne propose depuis quelques jours un robot de cuisine à un prix défiant toute concurrence. Vendu à moins de 10 euros, cet appareil électroménager vous deviendra vite indispensable. À ce prix-là, c’est véritablement l’affaire du moment à réaliser !

Avec plus de 430 magasins installés en France, la chaîne hollandaise semble véritablement se plaire dans l’Hexagone. Chaque année Action étend encore son réseau et emploie plus de 4 500 personnes sur ses différents sites. Faire ses courses chez Action, c’est l’assurance de trouver des produits de la vie courante à des prix minis. Le magasin propose une large gamme d’articles. Vous pouvez y trouver des accessoires de décoration, du linge de maison, des produits d’hygiène et également de l’électroménager. Action joue également sur la saisonnalité. Ce sera une véritable caverne d’Ali Baba pour vos décorations de Noël afin d’égayer votre maison pour les fêtes de fin d’année. Action est aussi un spécialiste des articles de jardinage dès le retour du printemps.

Le magasin est le spécialiste des bonnes affaires à réaliser chaque semaine. Tous les sept jours, plus de 150 nouveautés viennent remplir les rayons. Et sur les étagères, vous pourrez trouver 1 500 références vendues à moins de 1 euro. Sa philosophie est de donner la possibilité à chacun d’acheter plus d’articles avec le même budget. Le tout, sans faire de concession quant à la qualité.

Avec ce robot de cuisine vendu à moins de 10 euros, Action est fidèle à ses principes. Cet électroménager, vendu à prix cassé, deviendra le partenaire idéal pour vos dîners. Que vous soyez un cordon-bleu ou non, cet appareil vous deviendra rapidement indispensable. Placé dans votre cuisine ou pourquoi pas directement au centre de la table, l’appareil à croque-monsieur d’Action a toutes les qualités de ses concurrents beaucoup plus chers. Avec une puissance suffisante et une taille idéale, cet appareil chauffant vous permettra toutes les fantaisies. Il est doté d’un voyant lumineux qui vous permettra de ne jamais raté votre cuisson. Il existe un grand nombre de recettes possibles avec cet appareil à croque-monsieur.

Si en général, on utilise du pain de mie, du jambon et du fromage, il existe beaucoup d’autres variantes. Vous pouvez remplacer les ingrédients classiques par de la dinde, du saumon fumé ou du fromage à raclette. Si vous êtes végétarien, un croque-monsieur d’aubergines au pesto serait une idée savoureuse. Cet ustensile cuisson vous permettra de laisser cours à votre imagination. Action a une fois de plus cassé les prix. Et trouver un appareil électrique à moins de 10 euros, relève véritablement du miracle ! Mais avec Action, c’est un peu Noël tous les jours de l’année. Alors pour réaliser de véritables bonnes affaires, ce n’est plus la peine d’attendre les soldes. Rendez-vous simplement chez Action !

Avec cet appareil à croque-monsieur, vous régalerez également les enfants. Pratique et facile d’utilisation, vous pourrez également imaginer des versions sucrées du traditionnel croque-monsieur. Grâce à sa puissance parfaitement dosée, vos sandwichs chauds seront croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

Vendu au prix exact de 9,49 euros, ce toaster à pain et grilled cheese devrait une fois de plus connaître un énorme succès. Muni de plaques anti-adhésives, hyper résistantes, cet appareil de qualité ne restera pas longtemps dans les rayons. Alors si vous aussi, vous voulez avoir la chance d’en obtenir un, rendez-vous rapidement en magasin.

Et si vous avez déjà succombé à cette offre extraordinaire de chez Action, nous vous livrons quelques idées d’utilisation assez originales. Mais en règle général, n’hésitez pas à être créatif. Si vous êtes à court d’idée pas de panique. Voici une sélection de recettes simples et faciles à réaliser :

Le croque-monsieur au fromage à raclette : pour le pain, choisissez celui que vous préférez. Garnissez-le de jambon de qualité et ajoutez-y quelques tranches de fromage à raclette. Vous pouvez y rajouter quelques morceaux de piquillos (préparation de petits poivrons d’origine espagnole), et même quelques feuilles d’épinard que vous aurez fait cuire dans un peu de beurre ou de crème. Le résultat est garanti pour un croque-monsieur original et plein de saveurs.

Le croque-monsieur miel et chèvre : pour le pain, ce sera selon vos envies. Farcissez le pain de fines tranches de fromage de chèvre. Napper le fromage de miel. Ajoutez-y un petit peu de thym frais et quelques pignons de pin grillés. Une fois que votre croque-monsieur est bien toasté, servez aussitôt et accompagnez-le d'une petite salade de jeunes pousses avec une vinaigrette au balsamique.

Le croque-monsieur dans sa version italienne : pour le pain, c'est à votre meilleure convenance. Déposez un jambon de Parme de qualité, quelques copeaux de vieux parmesan ou de pecorino (fromage italien). Vous pouvez y ajouter une ou deux tranches de tomates fraîches ou encore de tomates séchées. Parsemez d'un peu d'origan ou si vous préférez de quelques feuilles de basilic. Toaster votre croque-monsieur et servez directement tant qu'il est bien chaud.

Le croque-monsieur nordique : pour le pain, c'est vous qui voyez. Badigeonner votre tartine avec un fromage blanc bien assaisonné en sel et en poivre. Ajoutez quelques rondelles d'oignon très fines. Râpez quelques zestes de citron sur le saumon que vous aurez posé sur le fromage blanc. Assaisonner en poivre (pas de sel, car le saumon fumé est déjà très salé) et ajoutez quelques lamelles de concombre et un peu d'aneth. Faites toaster et servez rapidement.

Le croque-monsieur mozza : pour le pain, choisissez ce que vous aimez. Faites griller quelques fines tranches d'aubergine. Assaisonnez-les en sel et en poivre. Parsemez-les d'origan séché. Sur votre pain, vous déposerez une cuillère à soupe de sauce tomate. Et déposez vos aubergines préalablement bien séchées. Coupez votre mozzarella et continuez de farcir votre croque-monsieur. Vous pouvez ajouter quelques feuilles de basilic. Faites toaster votre sandwich. Et le résultat sera savoureux. Il s'agit ici d'une version sans viande et sans poisson. Vous pourrez également réaliser cette recette avec d'autres légumes, comme des courgettes grillées.

Voici donc quelques suggestions qui vous permettront d’étonner votre famille ou vos invités. N’hésitez donc plus à découvrir cette offre exceptionnelle proposée par Action cette semaine.