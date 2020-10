Action passe à l’action: Découvrez l’appareil incontournable de la semaine, au prix très réduit!

Action propose une multitude de bons plans. Mais celui auquel on ne résiste pas, c’est cet appareil pour gourmet. Allez-vous craquer ? Son prix en tous cas défie toute concurrence !

L’enseigne discount Action commence à faire de l’ombre à son concurrent allemand Lidl. Cette semaine, Action cherche définitivement à emballer sa clientèle avec une multitude de produits indispensables à petit prix. Bien évidemment, les stocks sont limités. Il n’y en aura pas pour tout le monde. Avec des tarifs tellement alléchant, Action est sûr de tout voir partir comme des petits pains.

Action pourrait s’appeler « la caverne d’Ali Baba ». Dans ses rayons, on trouve littéralement de tout. Des objets déco aux appareils electro-ménagers, votre porte-feuille vous dira merci !

Action, le grand concurrent de Lidl, vous aide à sublimer votre quotidien !

Si vous désirez concocter des petits plats gourmets, Action pourrait être fait pour vous ! Au rayon alimentation, Action propose une multitude de produits alimentaires délicieux et à prix très doux. Préférez-vous les pizzas ou des pâtes rassasiantes ? Non seulement Action vous fournit la nourriture, mais également les appareils pour cuisiner comme un chef !

Mieux qu’un grille-pain, cet appareil promet de régaler vos papilles !

En parlant d’appareil de cuisine, Action se prépare à en vendre un qui va faire un carton. Il s’agit d’un formidable outil pour réussir les croque-monsieur à merveille. Car les grille-pain ne permettent pas de griller à point les tranches de pain de mie et ce qui va dedans et dessus.

Le croque-monsieur, c’est meilleur que les hamburgers ! En plus, vous pouvez les décliner de différentes façons. En version monsieur ou madame, ils régaleront vos papilles. Avec une béchamel traditionnelle ou agrémentée de curry ? A vous de choisir !

Un met typiquement français et très facile à préparer !

Le gros avantage des croque-monsieur consiste en leur prix ! Eh oui car pour réaliser ce met typiqement français, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’ingrédients. Il vous suffit de jambon ou de sa version végétarienne, de béchamel et de fromage.

Ver esta publicación en Instagram #croquemonsieur #bechamelmaisonbiensur #croquemonsieurmaison #foodstagram Una publicación compartida de foodista_cooking (@foodista_cooking) el 20 Sep, 2020 a las 1:15 PDT



Grâce à cet appareil signé Action, vous n’aurez plus à débourser des sommes folles dans les brasseries. Et cet appareil à croque-monsieur vaut aussi bien que ses versions professionnelles. Car il intègre deux plaques anti-adhésives. Vous ne brûlerez jamais vos croque ! Un voyant extérieur permet également de vous indiquer quand la cuisson est parfaite. Il ne reste plus qu’à déguster. On en salive d’avance !

Quant au prix, Action a décidé de mettre cet appareil à la portée de toutes les bourses. Vous pourrez repartir avec pour 10 euros !