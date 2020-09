Action : Un robot de cuisine commercialisé chez Action à 7,95€ fait un carton !

Action: Dans votre cuisine, disposer de robots est toujours très pratique. Les Français s’équipent d’ailleurs de plus en plus. Cela permet de réaliser de bons petits plats. Les magasins Action vendent un robot à moins de 10 euros. Évidemment, l’opération fait un malheur en ce moment.

Les amateurs de cuisine aiment avoir une cuisine avec de nombreux équipements. Cela permet de se faire plaisir et de faire des plats selon ses envies. Dans une cuisine, on trouve de nombreux ustensiles comme un mixeur, un grille-pain ou une cafetière électrique. La chaine de magasin Action propose un mixeur plongeur à un tarif imbattable : moins de 10 euros. Cette opération fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’avec la crise économique, les consommateurs souhaitent acheter au meilleur prix.

Un robot de cuisine: Action crée l’événement avec un mixeur plongeur

Les fans de cuisine qui souhaitent s’équiper à moindre coût doivent se rendre chez Action. Comme chez Lidl, le magasin vend des produits alimentaires mais aussi des vêtements et des accessoires. La chaîne est spécialisée dans le déstockage. Elle rachète des invendus et les commercialise dans ses boutiques qui écoulent ces stocks. Les prix affichés sont alors très compétitifs. La preuve avec le mixeur plongeur commercialisé en dessous de 10€.

7,95 euros seulement pour le mixeur plongeur

Cet appareil dispose de 2 vitesses. Il s’agit de la marque Home Essentials qui est très réputée. La machine dispose d’une puissance de 200 Watt. Elle est dotée d’un cordon de 90 centimètres, ce qui est très pratique pour s’en servir sur un plan de travail de cuisine. Le prix de ce mixeur est incroyable : seulement 7,95€. Chez d’autres revendeurs, il est affiché à 20€ au minimum. Les consommateurs font une belle affaire et se précipitent sur cet appareil.

Comment utiliser un mixeur plongeur ?

Le mixeur plongeur est vraiment très utile dans la vie quotidienne et permet de faire de nombreux plats comme des soupes mais aussi des smoothies. Il est aussi fort utile pour rendre plus lisse certaines textures telles que des sauces. Avec cet appareil, il est également envisageable de faire des compotes, des purées et même des tartinades. Ces dernières garniront à merveille une table lors d’un apéritif. Si vous n’êtes pas équipé, il ne faut pas tarder car le produit s’arrache en magasin et les quantités sont limitées. Les magasins Action disposent d’un réseau très fourni dans toute la France. Il suffit d’aller sur leur site pour découvrir les points de vente.

Les Français, fans de cuisine

Les Français adorent la cuisine. La France est connue dans le monde entier pour sa gastronomie. A la télévision, les émissions consacrées à la cuisine sont très nombreuses et les audiences sont très élevés. Plusieurs chefs sont devenus des stars après être passés à la télévision. C’est le cas, par exemple de Cyril Lignac. Il a pu ouvrir des restaurants et des boutiques qui marchent très bien. Il officie encore aujourd’hui sur M6 et ça marche très fort.