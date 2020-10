Adèle en couple? Elle a retrouvé l’amour! Un proche vient de vendre la mèche et nous dit tout!

Célibataire depuis 2019, Adèle semble prendre du bon temps. C’est en tout cas ce qu’affirme People, qui cite sa source anonyme et affirme que la chanteuse est en couple avec Skepta. Explications.

Adèle en couple avec le chanteur Skepta ?

Depuis plus d’un an, la chanteuse apparait très souvent aux côtés du rappeur Skepta. D’ailleurs, de nombreuses rumeurs sortent dans les médias sur un possible rapprochement entre les deux. Mais si ni la chanteuse, ni le chanteur n’a officialisé pour le moment, le magazine People a remis de l’huile sur le feu ces dernières heures. En effet, d’après une source anonyme proche de la diva, il semblerait que les choses avancent entre les deux tourtereaux…

Adele de nouveau en couple ? Elle serait recasée avec le rappeur Skepta https://t.co/T4onTJgdl1 pic.twitter.com/cWPs6JNrMV — Purebreak (@pure_break) October 28, 2020

Amis depuis des années, Elle et Skepta (de son vrai nom Joseph Junior Adenuga) ont un lien profond puisqu’ils possèdent plusieurs points communs : tous les deux ont grandi dans le quartier de Tottenham, dans la capitale anglaise, et sont parents d’enfants en bas âge, nés de précédentes relations. D’après une source proche des deux : “Les choses ont commencé à se réchauffer. Ils font partie des mêmes cercles à Londres , et elle s’amuse”. D’ailleurs, les deux artistes se connaissent bien et se parlent régulièrement comme l’indiquait déjà le chanteur en 2016 : “Adele m’envoie des textos tout le temps et me demande régulièrement de mes nouvelles, notait le rappeur. Elle me raconte ce qu’elle fait“.

Adele plus épanouie dans sa vie depuis son divorce

Depuis qu’elle a demandé le divorce de son mari Simon Konecki en septembre 2019 après sept ans de vie commune, Adele a “été beaucoup plus sociale et s’est un peu ouverte“, explique une source proche d’Adele. Et effectivement, la chanteuse a pris de nouveaux risques dans sa vie personnelle mais également professionnelle. Ainsi, le week-end dernier, elle a exposé ses talents de comique en animant “Saturday Night Live” pour la toute première fois. Elle a notamment plaisanté sur le fait d’avoir vécu beaucoup de chagrin amoureux dans sa vie dans une parodie du “Bachelor”.

Après plusieurs années d’absence dans les médias, Adele a fait son grand retour à la télévision ! 👉 https://t.co/hznQOGlRxQ pic.twitter.com/sCQyTlR4f6 — Konbini France (@KonbiniFr) October 26, 2020

Mais ce n’est pas tout, dans son monologue d’ouverture, elle a évoquée pour la toute première fois son impressionnante perte de poids : “Je sais que j’ai l’air vraiment, vraiment différent depuis que tu m’as vu pour la dernière fois. En raison de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, je devais voyager léger et je ne pouvais emmener que la moitié de moi. Et c’est la moitié que j’ai choisie” a-t-elle dit en plaisantant. Comme vous le voyez bien, la vie d’Adèle est bien différente d’il y a quelques mois. Il ne manque plus que la sortie de son nouvel album et c’est parfait.