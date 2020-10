Adele fait son retour à la télévision, métamorphosée, amincie, elle ironise sur sa perte de poids

Ce samedi 24 octobre, Adèle a fait son grand retour à la télévision. Pas en tant que chanteuse non, en tant que présentatrice de l’émission “Saturday Night Live“, diffusée sur la chaîne américaine NBC. Lors de celle-ci, elle a notamment évoqué avec humour son impressionnante perte de poids. Explications.

Adele est fière d’être à la présentation de Saturday Night Live

Adele a fait son grand retour à la télévision ce samedi 24 octobre. La jeune femme a été à la présentation de l’émission américaine culte, Saturday Night Live. Un retour très attendu par de nombreux fans, mais également par la chanteuse qui est fière de pouvoir présenter l’émission qui l’a faite connaître il y a quelques années maintenant : “Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin animer cette émission, parce que non seulement je l’adore, mais parce que c’est l’émission qui a lancé ma carrière aux États-Unis il y a 12 ans“.

Le retour d’Adele sur scène a dépassé les attentes de tout le monde. La chanteuse britannique, connue non seulement pour son talent musical, mais aussi pour son sens de l’humour noir, a été à la hauteur de l’animation de l’émission “Saturday Night Live“. Ainsi, comme le veut ce talk show culte, la chanteuse s’est prêtée à quelques sketchs et notamment une parodie de l’émission de télé-réalité The Bachelor, où elle interprétait une prétendante un peu fofolle sur les bords. Elle a également chanté plusieurs de ses tubes comme Hello, Rolling In The Deep ou Someone Like You.

Adele ironise sur sa perte de poids

Pendant l’émission, Adele a notamment évoqué avec humour son impressionnante perte de poids qui a fait réagir ses fans ces derniers mois : “Je sais que j’ai l’air vraiment, vraiment différente depuis que vous m’avez vue pour la dernière fois. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions de Covid et de toutes les interdictions de voyager… J’ai du voyager léger ! Je ne pouvais emmener qu’une moitié de moi-même. Et c’est la moitié que j’ai choisie !”.

Après plusieurs mois de diète et d’exercices, Audèle aurait finalement perdu 45 kilos, affichant aujourd’hui une silhouette radicalement transformée. Mais d’après un proche de la jeune femme, elle n’a pas perdue de poids à cause de l’apparence physique, mais plutôt pour être en forme pour son fils : “Elle ne fait pas ça pour perdre du poids. Elle veut rester en forme pour s’occuper de son fils”. Le troisième et dernier album d’Adele, 25, est sorti en 2015. Si beaucoup pensaient que ce passage dans le SNL était annonciateur de la sortie de son quatrième opus, cela n’a finalement pas été le cas.