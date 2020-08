Adèle méconnaissable, elle crée le buzz total avec sa nouvelle métamorphose

Bien qu’elle soit assez discrète dans sa vie, Adele sait attiser la curiosité et faire parler d’elle. En effet, ce samedi 1er août, la jeune femme a fait sensation sur les réseaux sociaux en partageant une nouvelle photo d’elle. En quelques mois, la chanteuse a subi une transformation physique radicale, c’est impressionnant.

Un changement capillaire radical

Ce samedi 1er août, Adèle a partagé un nouveau cliché d’elle à ses fans sur son compte Instagram. Une photo où, la chanteuse apparaît méconnaissable. Si son corps et son visage ne sont plus les mêmes après sa grande perte de poids (un peu près 45kg), la chanteuse a également changer son style capillaire. Fini les cheveux raides… Adele les porte désormais ondulés et longs. Un changement qui impressionne ses fans qui ont été, pour le moins qu’on puisse dire, surpris. C’est bien simple, si on compare l’Adele de 2020 à celle d’il y a quelques années, c’est impossible de la reconnaître au premier regard.

Voir cette publication sur Instagram Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️ Une publication partagée par Adele (@adele) le 1 Août 2020 à 11 :09 PDT

Dans les commentaires sous la photo, les fans de la chanteuse ont eu du mal à la reconnaître. En effet, on pouvait lire des messages comme : “Omg qui est cette personne?“, “Cela ne lui ressemble même pas. Mais elle est toujours magnifique“, “Il m’a fallu 2 minutes entières pour réaliser que c’était elle“, “Je n’aurais jamais imaginé Adele avec de longs cheveux bouclés !!“, ” Cette personne va devoir chanter comme preuve avant de croire qu’elle est Adele“. Comme quoi un changement aussi radical peut faire du bien à une personne.

Un régime sain et équilibré

Cette impressionnante perte de poids quelle doit notamment à une professeure de Pilates et de fitness du nom de Camila Goodis. Cette dernière avait déclaré qu’elle n’y était pour rien et que son régime alimentaire y était pour beaucoup dans sa récente transformation : “Je ne crois pas qu’elle aime particulièrement faire de l’exercice, mais elle a changé son mode de vie et je pense que 90% du changement touchent à son alimentation“.

Voir cette publication sur Instagram 5 ciders in 👌🏻 Une publication partagée par Adele (@adele) le 27 Juin 2020 à 2 :52 PDT

Et effectivement, la célèbre chanteuse du tube Hello aurait limité sa consommation de sucre et adopté “une alimentation saine et équilibrée, en mangeant moins de calories par jour et en dépensant plus d’énergie“. Mais ce n’est pas tout, elle a également du “Abandonner la nourriture industrielle, le sucre, les sodas et faire de l’exercice régulièrement, comme du cardio et de la musculation”. Depuis le début de son régime, elle s’affiche plus que radieuse sur les réseaux sociaux et c’est tant mieux. Reste à savoir maintenant quand elle retournera sur scène. Selon les rumeurs, un nouveau morceau ou disque devrait arriver en septembre. Affaire à suivre.