Adele: métamorphose physique pour la chanteuse (poids et tenues), personne ne la reconnait!

Adele est méconnaissable et ses fans n’en reviennent toujours pas. En effet, les commentaires sont encore légion à s’étonner de la transformation de la chanteuse. Adele perd du poids et change également de look. Ses fans adorent, en majorité, mais sont quelque peu déboussolés. Elle va alors expliquer les changements opérés dans sa vie pour parvenir à ces résultats époustouflants. Adele a repris en main son hygiène de vie et devient un exemple pour beaucoup de ses fans.

Adele apparaît plus mince que jamais sur les réseaux sociaux

Adele faisait sensation le 6 mai dernier grâce à une publication sur Instagram. En effet, elle apparaissait plus mince que jamais et ses fans n’étaient pas prêts du tout ! Dans les commentaires se sont à la fois des compliments et des étonnements qui remplissent l’espace. Les retours sont si nombreux qu’une polémique enfle rapidement. Une polémique qui souligne le caractère « grossophobe » de multiples commentaires. Deux camps se créent alors rapidement sous cette publication du 6 mai dernier. Ceux qui trouvent qu’Adele est belle, mince et fabuleuse et ceux qui trouvent que son poids n’a rien à voir avec toutes ses qualités. Les personnes qui ne parlent que de la perte de poids de la chanteuse sont alors taxées de grossophobes et se défendent tant bien que mal des attaques des internautes. Cette polémique ira si loin qu’elle fera partie des titres des journaux télévisés aux États-Unis.

Son physique fait polémique sur internet

Malgré cette polémique, il faut bien admettre que la chanteuse Adele a effectivement perdu du poids. Et quoi que nous puissions en penser, nous ne pouvons pas de pas le souligner. De plus, avec sa perte de poids s’ajoute un changement de look et une nouvelle hygiène de vie qui ne peut pas passer sous silence. Nous tenons tout de même à rappeler que le poids ne caractérise pas une personne. Adele était belle quand elle était ronde et elle est belle maintenant que sa taille est fine. Son talent reste le même, ou si il grandit, cela tient à son travail et pas du tout à ses rondeurs. Mais maintenant que cela est dit, regardons les photos de la star et constatons ensemble cette transformation étonnante.

Une interview révèle les secrets de sa transformation

Adele est plus amincie que jamais. Et les médias n’ont donc eu de cesse de le souligner. Tant et si bien que le magazine People parvient à obtenir les confidences d’un proche de la chanteuse. Il s’agir de Pete Geracimo et il va raconter les changements de la vie d’Adele qui l’ont conduite à perdre du poids de la sorte. En effet, Adele opte aujourd’hui pour une vie saine. Sa santé prend une place plus importante qu’avant et son corps reflète ses efforts pour rester en forme. Nous apprenons alors à la lecture du magazine que la chanteuse à fait des choix forts pour sa santé. Elle décide d’abord d’arrêter de fumer et de réduire sa consommation d’alcool. Ensuite ce sont ses habitudes alimentaires qui changent.

De nouvelles habitudes pour Adele

Finit les fast food et les aliments transformés. Bonjours les produits sains et locaux. Enfin, le sport fait maintenant partie de la routine quotidienne d’Adele. Il n’est donc pas étonnant qu’avec ces choix de vie elle perde si rapidement du poids. Ses efforts sont largement salués par sa communauté de fans. Mais certains d’entre eux ne comprennent pas qu’elle soit aussi concernée par son physique. Pourtant, pour Adele il est bien question de santé plutôt que de physique. En effet, elle se trouve belle et montre sa confiance en elle à chaque fois qu’elle est sur scène. Pas besoin de régime pour qu’Adele se sente bien dans sa peau. Mais si adopter un mode de vie plus sain lui permet de perdre du poids, c’est un bénéfice sur lequel elle ne va pas rechigner. Mais c’est également son changement de look qui va encore surprendre ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️ Une publication partagée par Adele (@adele) le 1 Août 2020 à 11 :09 PDT

Une nouvelle photo qui crée encore l’événement sur les réseaux sociaux

Adele partage une photo le 1 août dernier. Elle y fait la promotion de Beyonce et la remercie de faire en sorte que son audience se sente aimée à travers ses œuvres. Les fans d’Adele vont alors subir un nouveau choc. Ils découvrent la chanteuse toujours aussi mince qu’en mai dernier mais ils vont aussi faire le constat de sa nouvelle coupe de cheveux ! En effet, Adele a maintenant les cheveux longs, blonds et bouclés. De quoi changer de ses cheveux courts pou mi-longs aux brushings impeccables. Adele est rayonnante et affiche un large sourire sur la photo. Et heureusement, les commentaires cette fois-ci ne font pas état que de son physique. Car la grande majorité des fans espèrent que Beyonce et Adele pourraient collaborer prochainement.

Cette dernière publication est-elle un clin d’œil à Queen B ? Adele aimerait-elle partager la scène avec Beyonce le temps d’un titre ? Les fans des chanteuses seraient en tout cas ravis de ce scénario. Cependant, rien ne laisse penser qu’il pourrait se produire. Pour le reste des commentaires, ce sont évidement des pluies de compliments qui s’abattent sur Adele. Son look ravageur a le don de changer son image mais cela reste très positif auprès de ses fans. En effet, tous n’acceptent pas qu’elle perde ainsi du poids et change de look. Mais à terme, tout le monde ne peut que ses réjouir de constater qu’Adele est en bonne santé et en accord avec ses choix de vie.