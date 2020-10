Adele métamorphosée, chemise ouverte et moulante pour montrer sa silhouette!

Adele n’en finit plus d’interpeller ses fans. En effet, elle a perdu beaucoup de poids et arbore aujourd’hui une silhouette superbe. Ceux qui ne l’avaient pas encore remarqué ne pourront plus faire autrement car elle sera l’hôtesse de Saturday Night Live ce samedi 24 octobre. Adele opte donc pour une tenue de soirée adaptée à l’occasion dans laquelle elle est sublime. De quoi donner davantage de prétextes à ses fans pour l’admirer. Mais en plus de découvrir ou de redécouvrir sa métamorphose, ses fans vont surtout se rendre compte de l’humour ravageur de la chanteuse. Adele est très enthousiaste et fière de présenter ce programme diffusé sur NBC.

L’icône de la chanson est radieuse

Adele s’est faite à son nouveau look. Son corps s’est allégé de quelques kilos superflus et elle a adopté un régime qui limite sucre et corps gras. Le sport aussi fait à présent partie de sa vie pour le meilleur. Mais pour le reste, rien n’a changé. En effet, Adele reste la même qu’elle soit fine ou ronde et nombreux de ses fans ont à cœur de le rappeler. La chanteuse reste incroyablement talentueuse et son humour détonnant va en surprendre plus d’un. Peut-être même encore plus que sa nouvelle silhouette que la plupart de ses fans découvraient sur Instagram le 6 mai dernier. Car Saturday Night Live va la propulser au rang des plus belles chanteuses de sa génération, selon les critères les plus couramment admis.

Si la pandémie empêche Adele de se produire sur scène devant ses fans, elle ne reste donc pas les bras croisés en attendant la fin de la crise sanitaire. C’est avec un grand honneur qu’elle sera donc l’hôtesse et l’animatrice de Saturday Night Live sur NBC le 24 octobre. La vidéo de présentation du show est déjà en ligne et fait réagir les internautes. Nombreux sont alors ceux qui sont épatés de la silhouette de la chanteuse. Dans son chemiser de velours, ses formes sont sublimées.

Une silhouette qui vaut à Adele de concentrer tous les regards

Voir cette publication sur Instagram @adele hosts with musical guest @hermusicofficial this Saturday! Une publication partagée par Saturday Night Live (@nbcsnl) le 22 Oct. 2020 à 4 :29 PDT

Les deux dernières années ont été décisives pour Adele. Un changement drastique de son hygiène de vie lui a permis de perdre près de 50 kilos. Le sport comme meilleur allié, la chanteuse ne compte pas revenir en arrière. Elle est engagée dans une démarche pour apprendre à s’aimer envers et contre tout. Et pour cela, ce sont ses efforts qui lui permettent de changer le regard qu’elle a sur elle. Déjà l’année dernière, Adele avouait avoir “l’habitude de pleurer” et l’avoir remplacé par celle de transpirer. Une determination sans failles se dégage de cette démarche pour s’appartenir à nouveau. Adele était déjà une artiste internationalement connue et admirée. À présent, elle ne peut qu’augmenter son aura en mettant en avant son engagement dans le fait de perdre du poids. Car le combat est long et semé d’embuches dans ce domaine. Mais les résultats que présente Adele sont impressionnants.