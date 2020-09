Adèle s’affiche sans vêtements sur la toile et crée une énorme polémique

Adele partage une image qui n’en finit pas de défrayer la chronique. La chanteuse voulait célébrer ce qu’aurait dû être le Notting Hill Carnaval. Ce dernier n’a pas pu se tenir à cause de la pandémie. Et pour cela, elle a endossé un costume qui ne va pas plaire à tout le monde. Affublée d’une coiffure typiquement africaine et vêtue d’un legging assorti d’un haut de maillot aux couleurs du drapeau de la Jamaïque, elle devient la cible d’internautes en colère. Une nouvelle polémique pour la chanteuse qui les enchaîne malgré elle depuis son retour sur les réseaux sociaux.

Adele apparaît dans une image qui provoque un scandale sur internet

Adele avait fait polémique simplement en posant souriante sur une photo. La chanteuse voulait remercier ses fans pour leurs attentions à l’occasion de son anniversaire. Mais ils n’ont eu d’yeux que pour sa métamorphose. Pour la plupart, ils ont alors souligner la perte de poids impressionnante de la chanteuse. Et les internautes se sont livrés à un débat autour de l’importance ou non du corps d’artistes célèbres, les uns taxant les autres de grossophobes. Par la suite, tout semblait rentrer dans l’ordre. Mais le calme ne fut donc que de courte durée pour Adele.

Le Notting Hill Carnaval est une institution en Angleterre. Tous les ans, les rues s’animent pour voir défiler des costumes, des musiciens en fanfare ainsi que des célébrations en tout genre. Mais il faut savoir que l’origine de ce carnaval est à l’initiative des immigrés noirs issus des Caraïbes. Et rappeler également que le contexte actuel veut que les tensions autour des questions racistes soient plus vives que jamais. Ce n’était donc pas un mouvement idéal de la part d’Adele que d’afficher fièrement des codes vestimentaires qui ne lui appartiennent pas, culturellement parlant. C’est pour toutes ces raisons que la dernière publication Instagram en date d’Adele défraye la chronique.

Voir cette publication sur Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London 🇬🇧🇯🇲 Une publication partagée par Adele (@adele) le 30 Août 2020 à 3 :17 PDT

Une polémique de plus pour la chanteuse

Pourtant, loin d’Adele l’idée de s’approprier des codes culturels pour en faire les siens fou pour les moquer. En effet, la chanteuse se sent concernée par les débats sociaux autour de la question du racisme. Sur son compte Instagram, elle apportait publiquement son soutien notamment à la famille de George Floyd et à tout ceux qui ont été révolté par la tragédie dont il a été victime. Condamnant la violence dont sont trop souvent victimes les personnes de couleurs, elle tenait à s’associer à la lutte qui émerge à travers le monde. Une lutte pour l’égalité, la solidarité, la justice, la liberté et surtout contre le racisme sous toutes ses formes.

Cependant, nombreux de ses fans ont été frappé d’incompréhension en découvrant la dernière publication Instagram de la chanteuse. En effet, il est légitime de se demander si il s’agit d’un acte maladroit de sa part. Mais au demeurant, cela n’avait certainement pas pour objet de heurter la sensibilité de qui que ce soit.