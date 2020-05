Adele fait sensation et provoque malgré elle une polémique à cause d’une photo

Adele, la chanteuse, fêtait dernièrement son anniversaire. Les fans ont été très nombreux à le lui souhaiter et elle a tenu à les remercier chaleureusement. Pour ce faire, elle poste une photo que son compte Instagram. Mais c’était sans compter que cette photo allait donner lieu à des polémiques sur différents réseaux sociaux. Les fans ont en effet remarqué un détail sur la photo d’Adele. Et la félicitant pour cela, d’autres se sont senti attaqué et d’autres encore se sont défendus. Le débat en question tourne autour de la perte de poids de la chanteuse. Et vous allez voir qu’avec une simple photo de remerciement, les choses sont allées très loin.

Adele crée la polémique malgré elle sur les réseaux sociaux

Adele est une chanteuse mondialement connue de 32 ans. Ces titres comme Rolling in the deep ou Someone like you sont connus internationalement. Révélée au grand public grâce à l’émission X Factor, la chanteuse est aujourd’hui une des plus célèbre et talentueuse de son domaine. Née le 5 mai 1988, Adele fêtait donc ses 32 ans il y a quelques jours. Ne serait-ce que sur son comte Instagram, la chanteuse cumule plus de 35 millions d’abonnés. Les messages de vœux pour son anniversaire étaient donc légion. Ravie de cette attention, Adele décide de poster une photo d’elle et de laisser un message en description pour remercier ses fans de tous leurs messages.

Les fans d’Adele n’avaient pas vu la jeune femme poster sur son comte Instagram depuis le mois de décembre 2019. Alors ils ont été très surpris de la retrouver le 6 mai. D’autant que pour ceux qui n’avaient pas suivi, elle a perdu beaucoup de poids. C’est el détail qu’on décidé de retenir pas mal de personnes en commentaire de la photo de la chanteuse. Et cela à pris des proportions qui dépassent l’entendement. Peut-être que le nombre d’abonnés peut expliquer ce phénomène ? Quoi qu’il en soi, c’est une polémique qui fait de la photo d’Adele un véritable buzz sur la toile.

Sa beauté enchantent ses fans, enfin presque tous

Adele apparaît ravissante dans une belle robe noire. Ses cheveux longs et blonds sont raides et lâchés, elle se tient debout en tendant les mains vers l’objectif. Dans sa description elle remercie ses fans pour leurs nombreux messages. Avoir penser ainsi à son anniversaire lui va droit au cœur, comme le montre le grand sourire qu’elle arbore sur cette photo. De plus, elle n’oublie pas que beaucoup traversent la pandémie avec de grandes difficultés. Elle espère alors que ses fans se portent bien et remercie également tous les travailleurs essentiels à la survie des autres qui continuent de risquer leurs vies. Pour Adele se sont tout simplement des anges.

Surpris de la voir, les fans commentent massivement à propos de la perte de poids de la chanteuse. Adele a en effet mincit depuis ses dernières apparitions. Mais quand certains la félicite de son amincissement, d’autres crient au scandale car ils sont convaincus que ceux qui la félicite sont grossophobes. Et le débat prend des proportions inattendues.

Twitter fait monter un buzz autour d’Adele et de sa perte de poids, avec les commentaires incessants autour du physique de la chanteuse

Sur Twitter, les messages de soutien à la chanteuse et les attaques sur son physique se multiplient. Arguants que le buzz dont elle fait l’objet n’est là que grâce à sa nouvelle silhouette. D’autres accusent ceux qui la complimentent de ne pas apprécier son ancienne carrure. Et enfin, toutes les polémiques sont tournées autour de la grossophobie. Les fans qui complimentent la chanteuse sur sa nouvelle silhouette se défendent d’être grossophobes et ne trouvent pas justifiées ces accusations. Et comme toujours sur Twitter, tout le monde y va de son avis.

#Adele était quand même beaucoup plus jolie et dégageait plus de charme avec ses formes. Maintenant elle ressemble à une célébrité lambda. — MaïSelf ! (@MaiSista) May 6, 2020

Vous êtes qui pour juger qu’ #Adele était mieux avant? Quelle est « trop maigre »? C’est dingue de trouver quelque chose à dire sur une personne qui se sent mieux dans sa peau. Et les « trop gros », « trop maigre » commence à m’insupporter sérieux ! — EDDY M (@eddy_mathot) May 6, 2020

On a même plus le droit de trouver Adele beaucoup plus belle mince sous prétexte d’être taxé de grossophobe, vous êtes des malades #adele — Déesse (@GiraldineMadine) May 6, 2020

✖️Adèle grossit : team « body positive » on assume son corps blabla. ✖️Adèle maigrit : « elle semble renier son combat ». Non mais franchement vos commentaires ne devraient même pas EXISTER. Le mien non plus. Laissez les gens tranquilles. #Adele — aℓexia (@Aleexiiia) May 6, 2020

Adele ne devait pas s’attendre à faire parler d’elle de cette façon

Loin de ces débats sans fins, Adele semble en tout cas très heureuse sur sa dernière photo. Et elle n’a certainement rien perdu de son talent avec ses kilos. Alors pour la juger sur ce qui compte, les fans devront attendre de pouvoir entendre son prochain album. Son corps lui appartient, mince ou plus ronde. Et personnes ne devrait avoir à donner son avis sur cela. Pourtant, sur les réseaux sociaux, il est devenu naturel de parler de tout et de tout le monde sans complexes. Ainsi, même Adele est passé au crible des analyses des internautes.

Tout ce que voulait la chanteuse c’est offrir une photo d’elle à ses fans. Et ainsi, les remercier chaleureusement des messages qu’elle a reçu pour son anniversaire. Adele ne s’attendait certainement pas à créer une telle polémique. Ce que l’on peut retenir de positif de cette histoire c’est que les fans d’Adele sont très réactifs. Son nouvel album pourra donc recevoir l’attention qu’il mérite lors de sa sortie. Et ça c’est plutôt une bonne nouvelle pour Adele.