Adele: transformée, métamorphosée, elle s’exprime sans filtres sur sa perte de poids

Adele est une chanteuse au talent incommensurable. Douée pour le chant, l’écriture, la composition et interprète hors du commun, elle avait également un physique qui dénotait de celui des vedettes de la chanson. En retrait depuis plusieurs mois du devant de la scène, elle fait un retour fracassant en s’imposant avec une silhouette métamorphosée. En effet, Adele a perdu près de 40 kilos et s’affiche aujourd’hui amincie mais tout aussi rayonnante. Elle crée l’événement sur les réseaux sociaux car ses fans sont abasourdis par sa transformation physique. Mais la star reste la même, toujours aussi pétillante et drôle. Faisons un retour sur sa carrière et le point sur cette métamorphose.

Adele revient amincie comme jamais

Adele se fait connaître du grand public dès 2011. À travers ses titres, ce sont des émotions uniques qui sont transmises à ses auditeurs. Adele parvient à plonger ses fans dans un monde tout aussi triste que beau car plein d’espoir. Elle n’avait alors que 23 ans et son avenir s’annonçait déjà très prometteur. Aujourd’hui, elle fait partie des artistes les plus brillantes de sa génération. Ce qui impressionnait aussi son public c’est qu’elle n’avait que peut de points communs avec les stars de la chanson actuelles. En effet, Adele était en surpoids mais le portait très bien. Elle cassait les codes et montrait que la féminité et le glamour ne se cantonnait pas sous une taille de guêpe.

C’est aussi alors pour cette raison que sa perte de poids fait autant parler d’elle sur la Toile. Car pour une grande partie de ses fans, c’est un choc de constater qu’elle a préféré perdre du poids. Ils avaient peut-être le sentiment qu’elle représentait d’une certaine manière d’autres critères de beauté tout aussi légitimes. Mais Adele n’est justement pas le genre d’artiste qui s’attache forcément de trop à son image. En effet, ce sont ses musiques qui importent et qui transmettent des messages, quelque soit la forme de la jeune femme.

Une nouvelle silhouette pour une artiste qui continue de se perfectionner

Adele est de retour sur le devant de la scène et recommence à être active sur les réseaux sociaux. Cela dans le but de préparer l’arrivée de son nouvel album attendu pour 2021. Ses fans attendent effectivement son retour avec impatience. Mais ils doivent encore se faire à la nouvelle silhouette de la chanteuse. Adele s’est prise en main et fait à présent du sport et porte une attention particulière à son alimentation. En effet, la maman d’Angelo, 8 ans, souhaite montrer l’exemple et fait le choix d’une vie la plus saine et équilibrée possible.

Grâce à ses efforts, sa patience et sa détermination, ce sont 40 kilos en moins qu’elle doit porter. Aussi, elle aime dire qu’aujourd’hui elle a appris à transpirer à la place de pleurer. Consciente de sa transformation et du choc que cela peut être pour ses fans, elle évoque avec humour savoir qu’elle est bien différente.