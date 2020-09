Adele : une image qui crée grosse polémique et qui suscite des réactions en pagaille

Adele est une des chanteuses les plus célèbres de sa génération. Mais avec la gloire et le succès, une rançon est a payé. Car personne ne peut faire l’unanimité sur les réseaux sociaux. La rançon de la gloire est alors de se retrouver ponctuellement sous les feu des critiques. Les internautes sont vifs et ne mâchent pas leurs mots. Adele avait déjà été la cible de vives réactions en pagaille depuis qu’elle s’était montrée amincie. Aujourd’hui, c’est à cause d’une autre photo d’elle qu’elle s’attire les foudres des internautes. En effet, elle s’habille pour participer au Carnaval de Notting Hill mais, parmi ses fans, tout elle monde ne voit pas son costume d’un bon œil.

Adele montre sa tenue pour le Carnaval de Notting Hill et soulève un débat houleux

Adele ne poste pas régulièrement sur les réseaux sociaux. Sa musique suffit à la rendre incontournable et chacun de ses posts devient alors un événement. Ainsi, il est logique que de nombreuses réactions viennent agrémenter ses partages. D’autant que la chanteuse compte près de 39 millions d’abonnés ne serait-ce que sur Instagram.

Pendant la période de confinement, le 6 mai denier, Adele partageait une photo d’elle qui avait autant de bruit que la dernière en date. En effet, elle voulait simplement remercier ses fans de leurs messages adorables pour son anniversaire. Mais au lieu d’un échange cordial, Adele se retrouvait sous le feu des critiques. En effet, ses fans est les autres, étaient sous le choc de la découvrir si amincie. Et rapidement les commentaires de cette publication devenait un espace de querelle entre deux camps. Ceux qui considéraient les auteurs de remarques sur le poids d’Adele comme étant des grossophobes et les autres.

Les fans de la chanteuse se disputent à propos des interprétations de sa tenue

C’est en quelque sorte la même rengaine qui se profile avec la nouvelle publication d’Adele sur Instagram. En effet, ce n’est pas son poids cette fois qui va faire débat mais sa tenue. Heureuse de participer au Carnaval de Notting Hill, Adele s’est apprêtée de façon extravagante. Cependant, les couleurs qu’elle arbore ne sont pas du goût de tous. En effet, elle est vêtue d’un haut de maillot de bain aux couleurs de la Jamaïque et coiffée d’une manière qui convient aux cheveux crépus. Loin de chercher la polémique et simplement heureuse de partager sa tenue avec ses fans, Adele ne s’attendait pas à créer un tollé sur les réseaux sociaux.

Il faut savoir que le Carnaval de Notting Hill est une tradition mise en place par la communauté afro-caribéenne de Londres. La première édition remonte en 1966, c’est une véritable institution aujourd’hui. La pandémie a bien failli avoir raison de cette tradition mais c’était sans compter la détermination des populations à faire la fête avant la rentrée.

Il convient également de souligner que le contexte actuel a tendance à accentuer les différences et les stigmatisations. Dans plusieurs pays, les cultures et les origines s’affrontent plutôt que de faire cause commune. Les graves erreurs judiciaires des États-Unis coûtent la vie de trop nombreux noirs américains et la colère gronde. Ainsi, plusieurs personnes n’ont pas compris pourquoi Adele se mettaient à porter les couleurs de la Jamaïque et à adopter les codes de la mode de cette communauté noire.

Voir cette publication sur Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London 🇬🇧🇯🇲 Une publication partagée par Adele (@adele) le 30 Août 2020 à 3 :17 PDT

Adele ne voyait certainement pas le mal dans son déguisement

La chanteuse voulait faire la fête. Faire honneur au Carnaval de Notting Hill et célébrer la diversité. Mais certaines personnes ont jugé bon de la remettre à sa place. L’espace commentaire sous la publication d’Adele se transforme alors de nouveau en lieu de querelles sans fin. En effet, pour beaucoup, il est intolérable de voir une personne si privilégié se mettre dans la peau d’autres qui n’ont pas cette chance. Pourtant, Adele est connue pour être du bon côté de la barrière concernant elle racisme. La chanteuse déplore notamment la mort de George Floyd publiquement et condamne fermement tous es actes racistes ainsi que la violence.

Soutien de la chanteuse face à la violence raciste qui continue de sévir aujourd’hui

Mais là encore, impossible pour ses fans de se mettre d’accord. En effet, Adele possède près de 39 millions de fans sur Instagram. Alors comment voulez-vous qu’autant de personnes tombent d’accord ? Cela n’empêche pas Adele de continuer à faire ce qui lui semble juste. Et pour revenir à son costume pour les Carnaval de Notting Hill, il ne faudra pas y voir un affront quel qu’il soit. La chanteuse voulait certainement rendre hommage aux instigateurs de cette institution qui célèbre la culture afro-caribéenne et jamaïcaine. Jamais elle n’aurait volontairement fait en sorte de froisser la sensibilité d’une communauté ou d’une autre. Adele risque de nouveau de ralentir elle rythme de ses publications sur les réseaux sociaux si à chaque fois elle se retrouve au centre d’une polémique.