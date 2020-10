Adeline Blondieau l’ex-femme de Johnny a changé de vie, les fans du taulier sont abasourdis

Les séries télés, c’est terminé pour Adeline Blondieau. L’ancienne femme de Johnny Hallyday qui avait notamment cartonné dans Sous le soleil, s’est lancée dans une nouvelle activité. Explications.

Adeline Blondieau change complètement de vie

Adeline Blondieau a été pendant de de nombreuses années l’un des visages les plus emblématiques du petit écran. Après des apparitions remarquées dans la série “Les Filles d’à côté” puis dans “Les Nouvelles Filles d’à côté“, la jeune femme a eu son heure de gloire dans la série Sous le soleil, diffusée de 1996 à 2008 sur TF1. Si elle était promise à un bel avenir, elle a finalement décidé d’arrêter sa carrière d’actrice : “J’ai arrêté après quatorze ans car, humainement, les tournages ont été très difficiles” a-t-elle commencé par dire en mai dernier sur le tournage de Ça commence aujourd’hui sur France 2.

Adeline Blondieau poursuit son propos en indiquant que quand tu es sur le devant de la scène, personne ne se soucie de ton état physique ou mental : “C’est une vie où l’on ne laisse pas beaucoup vivre. On vous prend beaucoup de choses: votre temps, votre santé… Et personne ne s’en soucie“. Il faut dire qu’en 2009, l’actrice avait fait un burn-out qui l’a poussée à changer de vie et à se lancer dans la sophrologie : “Cette reconversion, c’est la continuité logique de ma vie. Je me suis aperçue que j’avais perdu 12 kilos et que mon fils ne pouvait plus me voir. Je m’abîmais très profondément” a déclaré celle qui a ouvert un cabinet à Paris.

Deux mariages avec Johnny Hallyday

Ce vendredi 2 octobre, TFX diffusait un documentaire “Stars des séries télé cultes que sont-elles devenues ?“, l’occasion pour Adeline Blondieau de parler de son passé de star du petit écran, mais également de sa vie avec Johnny Hallyday. Ainsi, l’actrice explique que depuis la mort du taulier, elle reçoit de nombreuses demandes d’interviews : “Depuis qu’il est mort, les gens reviennent beaucoup vers moi pour en parler. Ca a été une partie importante de ma vie. Ca a été compliqué mais ça a compté et les gens ont besoin de s’alimenter. Mais je ne peux pas en parler tout le temps, ce n’est pas ma place” disait-elle.

L’ancienne femme de Johnny Hallyday avait mis en vente pleins d’objets du rockeur en 2018 afin de mieux tourner la page. Mais Adeline Blondieau explique qu’elle n’avait pas pu vendre ses affaires perso : “J’ai vendu des affaires mais pas toutes. J’ai gardé les lettres, les objets personnels, les alliances. Ma robe de mariée, je l’ai encore”. Comme quoi tout n’est pas facile à jeter.