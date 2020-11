Adixia et Jim: la rupture! C’est la fin: L’infidélité avec Paga en cause… Elle s’explique enfin

L’ex-canddiate des “Marseillais” a-t-elle fauté avec Paga? Adixia s’est exprimée en story Instagram, le 2 novembre, suite à la découverte des dernières rumeurs concernant sa rupture avec Jim. La nouvelle est aujourd’hui officielle ; la jeune femme n’est plus en couple avec le DJ Jim Zerga.

C’est en effet au journaliste Sam Zira que l’ex-candidate des Marseillais (W9) a confirmé cette rupture le 31 octobre 2020 et depuis, différentes rumeurs courent sur les réseaux sociaux. La belle blonde de 28 ans n’apprécie pas toutes ces rumeur.

Jim évoque une potentielle infidélité qui serait à l’origine de cette rupture ; en effet Adixia aurait, selon certains participants aux émissions de télé-réalité, partagé une nuit torride avec son ex-petit ami Paga.

Mais que nenni selon la jeune femme belge, cela serait totalement inventé !

Elle serait très agacée par cette rumeur car cela fait plus de trois ans que le candidat des Marseillais et elle ont rompu. Etre encore associée à lui est très difficile pour elle.

Adixia a donc tenu à faire une petite mise au point, ce lundi 2 novembre.

“Il y a des gens qui s’amusent à inventer des histoires. J’adore parce que vous ne saviez même pas que ça faisait trois mois que c’était fini avec Jim. On n’était simplement plus sur la même longueur d’onde au niveau de notre couple. On a décidé de rester amis, on s’entend très bien, on bosse toujours ensemble. En attendant c’est vrai que je suis encore dans notre maison. Avec le confinement rien n’est facile en ce moment. Mais tout va bien entre lui et moi que ce soit clair”, a tout confié Adixia, avant d’ajouter : “Vous me parlez encore de cette même personne [Paga, NDLR]. Ça fait trois ans qu’on n’est plus ensemble. Oui je suis célibataire, mais je ne veux pas avoir l’étiquette de coeur à prendre parce que je ne veux plus me remettre en couple pendant un bon moment. Et enregistrez-vous le bien dans la tête, je ne me remettrai pas avec cette personne. Arrêtez, ça commence à me saouler. J’ai toujours ce prénom qui ressort, mais stop ! Cette personne n’a rien à voir avec cette rupture ».

