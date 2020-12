Adriana Karembeu en rupture avec Michel Cymes et France 2: l’ancienne mannequin se reconvertie! C’est inattendue

Adriana Karembeu a de nombreuses compétences et cela nous ravit, chez LD People ! On la connaît comme mannequin, on l’a vue être animatrice télé, et récemment aux côtés du célèbre médecin du PAF, Michel Cymes.

On se souvient aussi d’elle dans les mythiques publicités Croix Rouge et là voilà maintenant à l’affiche d’une mini-série… publicitaire !Durant des années, elle a été mannequin, et est montée sur les podiums du monde entier.

La belle blonde a décidé d’arrêter sa carrière, pour devenir présentatrice, en prenant de l’âge.

Elle est en effet co-présentatrice de l’émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » depuis le 20 novembre 2012, sur France 2. L’émission connaît d’ailleurs une forte audience.

Après avoir appris a apprivoiser la caméra, Adriana Karembeu s’est lancée un tout nouveau challenge : faire du cinéma ! L’ex-mannequin est donc la tête d’affiche d’une toute nouvelle série sur les réseaux sociaux, depuis le mercredi 25 novembre.

Une série de neuf épisodes au sujet de la région Champagne. La marque Tsarine a en effet choisi Adriana Karembeu comme égérie de son champagne sur les réseaux sociaux et leur site internet.

La toute nouvelle web série a été tournée en septembre dernier et a pour but de faire découvrir la région de la Champagne, aux internautes et aux fans de cette boisson. Le tournage s’est faut pour le compte du champagne Chanoine Frères.

Ceux qui apprécient le champagne pourront ainsi découvrir des lieux méconnus du public, au fil des épisodes.

La cathédrale de Reims sera ainsi l’un des lieux clés de la série, présente dans le premier épisode ainsi qu’un petit caviste de la ville.

Rendez-vous ensuite au Champillon, au Royal Champagne, Adriana Karembeu y dégustera une coupe de champagne, face au vignoble accompagnée de Franck Coste, le PDG de Chanoine Frères.

Adriana Karembeu nous fera entrer dans le milieu de la vigne, les vendanges, et des étapes de fabrication de la boisson dorée à bulles avant dégustation.

Jusqu’à fin décembre, neuf épisodes seront diffusés pour le plus grand bonheur des rédacteurs de LD People et des internautes, dans le but de leur donner envie de déguster ke champagne Tsarine, et également de venir visiter la région.

Cette reconversion ?! On ne s’y attendait pas chez LD People … Une toute nouvelle carrière pour la belle blonde ? Ou simplement une mission comme ça pour changer d’air et booster le porte-monnaie ?

On attend d’en savoir plus concernant l’ex-mannequin et ses choix de vie.

Côté coeur, Côté coeur, on se souvient tous de son couple avec Christian Karembeu qu’elle a fait craquer en 1996 et Les deux amoureux s’étaient d’ailleurs mariés en 1998 en Corse, mais se sont séparés en 2011.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Ohanian Sklenarikova (@adrianakarembeusklenarikova)

L’ancien mannequin vit actuellement une nouvelle idylle aux côtés de l’homme d’affaires Aram Ohanian qu’elle a épousé en 2014 à Monaco.

« Je rêve d’avoir un bébé, mais ce n’est pas une obsession comme j’ai pu le lire dans certains magazines ! J’essaie de tout mettre en œuvre pour vivre ce bonheur. […] C’est vrai que ça me manque. » exprimait-elle à nos confrères du Figaro en 2017.

Et puis, le 17 août 2018, à 46 ans, la jolie blonde a donné naissance à son tout premier enfant, une petite fille prénommée Nina