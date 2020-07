Adriana Karembeu montre ses atouts dans une tenue totalement transparente !

Adriana Karembeu possède un corps de rêve. C’est une mannequin avec une grande expérience. Elle a eu l’occasion de défilé pour de grands couturiers avec des tenues parfois très hot. Un de ses admirateurs a mis la main sur une photo qui a fait baver beaucoup de monde.

Photo d’archive

Adriana Karembeu est aujourd’hui très populaire. L’animatrice est suivie par de nombreux fans qui n’hésitent pas à créer des comptes sur les réseaux sociaux totalement dédiés à la sublime blonde. Comme tous les fans, ils suivent les moindres faits et gestes de l’ex-femme d’Adriana Karembeu. Ils sont aussi très friands d’archives et de photos vintage, notamment quand elle était mannequin.

Adriana Karembeu rend hommage à sa mère

Adriana Karembeu est peu active sur les réseaux sociaux. Pourtant, le 7 juin, après un long moment sans donner de nouvelles, lors de la fête des mères, elle a mis en ligne un beau cliché accompagnée de sa fille. La photo a été prise au Maroc. Elle y récemment ouvert un hôtel de charme à Marrakech. La Ville Rouge est l’une des destinations parmi les plus prisées de la jet set. Depuis, la belle blonde n’a pas fait signe de vie sur les réseaux sociaux. Il n’empêche que ses fans alimentent les réseaux sociaux avec des clichés parfois qui remontent à plusieurs années.

Un défilé en tenue très légère

Un admirateur d’Adriana Karembeu a dégoté un cliché d’elle, alors qu’elle était jeune mannequin. On découvre la pulpeuse blonde, avec une chevelure courte, habillée d’une robe assez décolletée et surtout totalement transparente. On distingue parfaitement les atouts de l’animatrice. Sur le cliché, on la sent un peu gênée. Elle devait être au début de sa carrière. Pourtant, elle est loin d’être passée inaperçue. Cette photo a dû rappeler des souvenirs à Adriana Karembeu qui a déjà quitté l’univers du mannequinat depuis plusieurs années. Elle est, aujourd’hui, parfaitement à l’aise dans l’univers de la télévision. C’est aussi une femme qui a de multiples engagements auprès d’associations humanitaires.

Une femme au grand cœur

Depuis de nombreuses années, l’ex-femme de Christian Karembeu s’est engagée auprès de La Croix Rouge. Elle y joue le rôle d’ambassadrice et met sa notoriété au service de l’association. Elle est aussi marraine de l’Anim, l’association nationale des infirmières de Monaco. Un engagement dont elle est fière et qui fait sens pour elle car « maman était médecin, ma grand-mère infirmière, j’avais débuté des études de médecine. Je suis vraiment attachée à la Croix-Rouge et j’ai été approchée début 2020 par l’Association nationale des infirmières de Monaco pour être leur ambassadrice. J’en suis vraiment fière parce que je sais le courage, l’abnégation, le travail que représente l’engagement dans cette profession ». La période des défilés en tenues légère est donc révolue, même si la belle blonde ne perd pas une occasion de s’afficher élégante lors de nombreux événements. Elle est aussi toute en beauté lors des différentes émissions de télé qu’elle anime avec succès.