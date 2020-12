Adrien et Lola “Koh Lanta” en couple ou juste une aventure? Lola dévoile tout!

Après son élimination lors de la mythique course d’orientation, Lola Koh-Lanta accordé une interview à nos confrères de PurePeople. Lors de celle-ci, la jeune femme a réagi aux rumeurs de rapprochement avec Adrien. Explications.

Lola affirme n’avoir aucun regret sur son aventure

Ce vendredi 27 novembre, TF1 diffusait la première partie de la finale de Koh-Lanta, les 4 terres. Lors de cet épisode, Lola n’a pas su trouver un poignard pour se qualifier pour l’épreuve mythique des poteaux. Une élimination sur laquelle la jeune femme a décidé de revenir : “A aucun moment, je ne pensais réussir les 5 épreuves de confort et tout s’est enchainé assez rapidement. Avec le recul, je me dis que c’est justement parce que j’étais satisfaite de ce que j’avais donné auparavant que j’ai eu moins de mental sur cette épreuve d’orientation”.

«Koh-Lanta»: la Berckoise Lola éliminée avant l’épreuve des poteaux https://t.co/q9a67Y1aS0 via @lavoixdunord — Michel16e17e (@michel16e17e) November 29, 2020

Durant l’épreuve de l’orientation, Lola n’a jamais sur trouver la balise pour pouvoir tenter de trouver le poignard. Il faut dire que la jeune femme était à bout physiquement et ne regrette rien de son aventure : “Je ne tenais presque plus débout, dès que je me levais, j’avais des vertiges. Je savais que j’allais essayer de tout donner, mais j’étais très très fatiguée“. L’aventure ne s’arrête pas tout de suite pour autant. La jeune Berckoise rejoint le jury final et sera chargée, avec les autres membres de désigner le grand gagnant de cette saison.

Koh-Lanta : Lola en couple avec Adrien ?

Juste après la diffusion de son élimination lors de la course d’orientation, Lola est revenue sur plusieurs sujets la concernant. Elle a notamment parlé de sa supposée relation avec Adrien à cause notamment d’un bouton de fièvre qu’ils ont eu tous les deux : “Il n’y a rien eu du tout entre Adrien et moi. De toute façon, le bouton de fièvre je l’ai eu la première. On ne peut pas dire que c’est un fidjien qui me l’a refilé. Un bouton de fièvre c’est très contagieux. On buvait dans les mêmes gourdes. Je pense qu’Adrien l’a attrapé comme ça. C’est même certain ! Parce qu’il n’avait pas l’air très stressé contrairement à moi”.

Koh-Lanta, les 4 terres : un rapprochement entre Adrien et Lola durant l’aventure ? La jeune femme s’explique ! https://t.co/5HDpLnTacf pic.twitter.com/GE5M8aCsLB — Télé 2 Semaines (@Tele2Semaines) November 28, 2020

Lola poursuit son propos ensuite en expliquant que le stress de l’aventure, la fatigue ou la faim entraîne des petits désagréments et notamment quand on est sujet à ce genre de détail fréquemment dans la vie courante : “Il faut savoir que c’est très compliqué d’être à Koh-Lanta, c’est très stressant, explique la jeune femme. La fatigue, la faim, et même le soleil, ça joue. Quand on est sujet aux boutons de fièvre comme moi, on n’y échappe pas”. Elle met donc tout le monde d’accord et il parait bien compliqué après ses révélations de croire une liaison entre les deux.