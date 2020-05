Affaire Bogdanoff: L’ex de Igor s’exprime enfin et dévoile du lourd, c’est ouf

C’est au journal Le Parisien que l’ex-compagne d’Igor Bogdanoff s’est confiée après les évènements parus dans la nuit du 21 novembre 2017. L’actrice Julie Jardon -discrète depuis la révélation de cette affaire par la presse- explique :

« Ce soir-là, je revenais de Biarritz, où vit ma famille. Nicolas, mon nouveau compagnon, est venu me chercher à l’aéroport. Quand nous sommes arrivés au pied de mon immeuble, nous avons eu la désagréable surprise de tomber sur Igor« , commence par expliquer Julie Jardon.

Il a menacé de casser la gueule à Nicolas, et s’en est pris à son véhicule

Chez nos confrères, Julie Jardon assure :

« Igor a menacé de casser la gueule à Nicolas -son nouveau compagnon-, et s’en est pris à son véhicule. Comme ma rue est sous vidéosurveillance, les policiers sont intervenus. L’un d’entre eux m’a accompagnée jusqu’à chez moi, et il a été demandé à Igor Bogdanoff de rentrer calmement à son domicile. Il était 3 heures du matin. Pourtant, une heure plus tard, j’ai entendu du remue-ménage dans la cage d’escalier. Je me suis rendue à la porte d’entrée, et là j’ai entendu un bruit de clef. » « J’ai entrouvert la porte, c’était Igor… Il a forcé le passage et est rentré chez moi. Tout de suite, je lui ai dit que j’étais en ligne avec mon compagnon. Mais il m’a arraché le téléphone, a insulté Nicolas puis a raccroché. Mon compagnon a aussitôt appelé la police qui est intervenue. » « A leur arrivée, Igor Bogdanoff leur a déclaré qu’il ne sortirait de chez moi que par la force. J’ai alors décidé de porter plainte. Igor a été placé en garde à vue. Contrairement à ce qu’il prétend, il a bel et bien été menotté« , détaille Julie Jardon qui conclut :

Il est jaloux et possessif

« Igor est quelqu’un d’assez obsessionnel. Il est jaloux et possessif. Il n’a pas supporté notre séparation. Nous avons passé un an ensemble. Au départ je ne voulais pas m’engager avec quelqu’un qui était marié, mais Igor m’a affirmé qu’il avait engagé une procédure de divorce. Je l’ai cru. Quand je me suis aperçu de ses mensonges, je l’ai quitté. Et je tiens à préciser que j’ai rencontré mon compagnon actuel après notre rupture ».

Les frères Bogdanoff font de nouvelles révélations étranges sur leur métamorphose

Les frères Bogdanoff nient le recours à la chirurgie plastique depuis de nombreuses années. Sur le plateau du TPMP, les jumeaux ont donné de nouvelles explications dangereuses sur leur évolution physique qui étaient très difficiles à comprendre pour Cyril Hanouna et ses publicistes.

Les frères Bogdanoff ne manquent jamais d’arguments pour échapper aux questions sur leurs personnalités énigmatiques. L’un des plus grands secrets des jumeaux est bien sûr leur structure corporelle régulièrement ridiculisée, qui a considérablement changé au fil des ans. Pendant de nombreuses années, deux présentateurs et écrivains ont pour la plupart refusé de se confier à ce sujet et nié complètement subir une chirurgie plastique, y compris leurs familles.

En novembre 2017, cependant, Grigka Bogdanoff a tenté d’expliquer les pommettes impressionnantes et les mentons proéminents que lui et son frère ont.

« Nous, Igor et moi sommes des expérimentateurs », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Télé-Loisirs.

Il existe de nombreux petits protocoles dans l’expérience. Ce ne sont pas des ouvertures … Ce sont pourtant divers protocoles dont on ne peut pas parler comme ça!

Selon lui, ces méthodes sont « des technologies avancées qui vont beaucoup plus loin que celles qui ont toujours été utilisées » en chirurgie plastique. En passant sur le Plateau Touche, pas sur mon stand le mercredi 8 mai, les deux frères ont essayé d’en dire un peu plus sur ces techniques, pour dire le moins intéressant.

Quand les frères Bogdanoff étaient des cobayes…

Dans une interview avec Cyril Hanouna, les jumeaux ont révélé que leur transformation physique remonte au moment où ils ont filmé de la publicité aux États-Unis.