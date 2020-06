Affaire Conclue: Bouleversée, Sophie Davant a réagi au départ de Pierre-Jean Chalençon

C’est terminé pour Pierre-Jean Chalençon dans Affaire Conclue. Ce mercredi 24 juin, le collectionneur de Napoléon a annoncé brutalement qu’il quittait le programme, d’un commun accord entre lui et la chaîne. Une décision précipitée par la publication d’une photo sur laquelle on le voit poser en compagnie de Dieudonné et qui circule sur les réseaux sociaux. Et après l’annonce de son départ, il a reçu un message de Sophie Davant qui l’a beaucoup touché.

La polémique de trop

Les polémiques que Pierre-Jean Chalençon a pu avoir récemment, ont fait qu’il a décidé de partir avant qu’il ne soit trop tard. Parmi les polémiques, on se souvient notamment de son violent tacle à Line Renaud sur les réseaux sociaux, mais la dernière a eu de vraie répercussion dans la vie du collectionneur de Napoléon. En effet, on a pu voir une photo de lui et du très controversé Dieudonné prise lors du 90e anniversaire de Jean-Marie Le Pen, circuler sur la Toile.

Après cette photo, Pierre-Jean Chalençon a reçu de nombreux messages de haine, le traitant d’antisémite ou pire même, le jugeant sur son orientation sexuelle : « J’ai de la peine. C’est horrible. On me traite d’antisémite, de tout… merde ! Je suis pas antisémite moi… Excusez-moi (…) Depuis 24h on dit des saloperies« . Invité sur le plateau de Morandini Live, jeudi 25 juin, Pierre-Jean Chalençon s’est excusé pour ce cliché qui a fait polémique, en disant qu’il avait fait « une très grosse connerie ».

« Devant l’ampleur prise par cette polémique, j’ai décidé en accord avec la production de « Affaire conclue » de me retirer des enregistrements dès aujourd’hui. J’aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir toucher par cette polémique. J’ai fait une erreur, je l’ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser » a dit Pierre-Jean Chalençon pour expliquer sa photo.

Un départ programmé de longue date ?

D’après Pierre-Jean Chalençon, son départ du programme était déjà prévu depuis longtemps, la polémique Dieudonné aurait simplement accéléré la chose : « Ça fait quelques semaines que j’en avais déjà parlé à la production, à Sophie (…) Je voulais que mon rôle évolue et ça n’a pas évolué. J’ai eu une année difficile. Mon père est décédé, Michou est parti (…) J’ai beaucoup réfléchi. Je souhaitais partir d’Affaire Conclue à la rentrée« . Suite à cette déclaration, celui qui tient le palais Vivienne est revenu sur les coulisses de son départ et les réactions de ses comparses.

Si pour le moment aucun collègue du collectionneur n’a encore fait de réaction publiquement, il affirme qu’il a eu plusieurs messages de ses collègues suite à sa décision. En effet, selon lui, Julien Chohen et Caroline Margeridon ont eu un petit mot sympa pour lui. Mais le message qui l’a « le plus touché » n’est autre que celui de Sophie Davant : »Elle m’a envoyé un message pour me dire qu’elle est très triste dans son coeur et qu’elle compatissait » a déclaré Pierre-Jean Chalençon sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur Cnews.