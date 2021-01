Affaire conclue : Caroline Margeridon partage les résultats de son test Covid et fait une grande annonce

Pour reprendre les tournages d’Affaire conclue sur France 2, Caroline Margeridon a réalisé un test PCR. Sur son compte Instagram, l’élégante antiquaire a partagé en toute transparence le résultat.

“J’avais décidé, dès l’âge de 5 ans, que je serais marchande, au grand désespoir de mes parents, qui voulaient que je fasse des études”, avait déclaré il y a quelques mois Caroline Margeridon à Télé-Loisirs. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’est pas trompée de voie. Car depuis, la pimpante acheteuse d’Affaire conclue ne s’arrête plus !

Cette mère de famille de 54 ans mène une carrière professionnelle passionnée à l’écran mais également au marché Biron, où elle travaille toujours en tant qu’antiquaire. Une double activité complémentaire puisque les enchères de France 2 lui permettent de rapporter de magnifiques pièces d’art dans sa boutique. Cependant, pour pouvoir remettre un pied sur le plateau de la chaîne publique, l’antiquaire a dû montrer patte blanche…

L’équipe lui a vraiment manquée

En effet, les tournages des prochains épisodes vont bientôt reprendre. Mais pour se faire, France Télévisions doit garantir la sécurité de tous les participants, ainsi que de l’équipe technique. Autrement dit, personne ne peut mettre un pied dans le studio sans avoir réaliser un test PCR. C’est désormais chose faite pour Caroline Margeridon. Cette dernière n’a pas perdu de temps à faire connaître les résultats de ce test sur son compte Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Caroline Margeridon (@caromargeridon)

Heureusement pour elle et pour ses fans, son test est négatif. Autrement dit, elle n’a pas le Covi-19. “Je suis trop contente ! Mais il faut quand même se protéger, on est tous d’accord“, a-t-elle conclu dans cette vidéo. En légende, elle a tenu à faire part de sa joie de retrouver “(s)on @stephane_affaire_conclue d’amour la jolie @sophie_davant , le charmant @francoisxavier_renou et toute l’équipe qui (lui) ont trop manqué.”

“Demain on recommence les tournages d’Affaire conclue sur France 2 avec Sophie Davant, le charmant François-Xavier Renou et toute l’équipe qui m’ont trop manquée“, a-t-elle également expliqué plus tard sur son compte.

La chirurgie sans tabou

Caroline Margeridon a toujours eu une langue bien pendue. Elle n’a aucun problème à dire les choses telles qu’elles sont. Ainsi, à propos de son physique : “Je ne me fais jamais draguer. Je sors en boîte de nuit depuis l’âge de 11 ans et j’étais la seule à faire tapisserie. On ne me demandait même pas l’heure”, avait-t-elle confié à nos confrères du magazine Closer. Au sein de la rédaction de LDpeople, cette déclaration nous avait surpris car Caroline Margeridon est plutôt très apprêtée et séduisante. “J’ai toujours cru que j’avais un problème… Même ma copine arrivait à trouver des garçons, alors que ce n’était vraiment pas un premier prix de beauté !”, avait-t-elle même ajouté !

Source : Instagram @caromargeridon

Aujourd’hui, Caroline Margeridon n’a aucun problème à reconnaître qu’elle a recours au botox et qu’elle a même refait sa poitrine. “Il faut arrêter de parler de la chirurgie esthétique et de dire qu’on est contre, on est contre. Il faut vivre avec notre temps”, avait-elle confié à Jordan De Luxe sur Non Stop People. Mais heureusement, Caroline Margeridon n’abuse pas de la chirurgie comme certaines starlettes de la télé-réalité ! Elle a su ainsi conserver son charme !