Affaire conclue: Julien Cohen très mal à l’aise, une vendeuse est un peu trop amoureuse de lui ?

En cette trêve de Noël, France 2 a décidé de rediffuser d’anciens numéros d’Affaire conclue. Ainsi, ce lundi 28 décembre, les téléspectateurs ont pu redécouvrir une séquence qui avait marqué l’émission. Lors de cette vente, l’une des candidates prénommée Christelle avait tout le mal du monde à cacher son émotion en arrivant sur le plateau. En effet, la vendeuse âgée de 48 ans a visiblement perdu tous ses moyens face à l’une de ses idoles. Ainsi, la présence de Julien Cohen, à quelques mètres d’elle, paraissait l’empêcher de se détendre. LD People revient sur cette séquence qui prouve bien que le célèbre acheteur a de véritables fans !



Julien Cohen Affaire conclue : il ne laisse personne insensible



L’un des acheteurs préférés de l’émission



Lorsque France Télévision a décidé de programmer Affaire conclue pour la première fois, la chaîne espérait un joli succès. En très peu de temps, l’émission est devenue un incontournable des après-midi de France 2. Avec une présentation assurée par Sophie Davant, accompagnée d’acheteurs comme Julien Cohen, le spectacle quotidien est suivi chaque jour par un grand nombre de fidèles. Cette adhésion du public est également due à la personnalité des acheteurs à laquelle les fans semblent véritablement s’être attachés.



Parmi ceux-ci, il y a Caroline Margeridon, la célèbre brocanteuse de Saint-Ouen, anciennement Pierre-Jean Chalençon le collectionneur napoléonien et bien sûr Julien Cohen. En effet, le businessman et amateur d’art semble pouvoir compter sur une communauté de véritables addicts. Et lorsque ses fans rencontrent leur idole sur le plateau, cela donne parfois une séquence mémorable. LD People revient sur cette vente un peu particulière.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julien Cohen / Mes Découvertes (@my_discoveries)

Une candidate qui perd ses moyens



Lorsque Christelle se retrouve face à Julien Cohen, elle n’en mène pas large. En effet, cette vendeuse âgée de 48 ans s’est inscrite à l’émission pour se séparer d’un objet pourtant cher à son cœur. Mais face à l’antiquaire le plus célèbre d’Affaire conclue, la mère de famille ne peut cacher son émotion. Ainsi, Julien Cohen remarque rapidement qu’elle n’est pas très à l’aise. La vendeuse tente donc difficilement d’expliquer la raison de sa présence et pourquoi elle est venue vendre cet objet. ” Cette coupe en porcelaine de Canton a toujours été dans la famille (…). Ma mère me l’a donnée et comme ma fille part faire des études à Amiens (…), j’ai décidé de venir la vendre pour l’aider mais aussi pour venir à l’émission dont je suis fan. Je suis un peu stressée quand même parce qu’il y a Julien. J’avoue ! “.

Dès lors, Julien Cohen se rapproche de la candidate et la prend dans ses bras pour essayer de la relaxer. Pourtant, cette action est loin d’avoir l’effet escompté. Aux côtés de la vedette d’Affaire conclue, Christelle perd totalement ses moyens. Toujours décidé à la rassurer, le célèbre homme d’affaires tente tout. ” Mais détendez-vous madame ! Détendez-vous. Vous êtes mieux là comme ça ! Ça va mieux ? “. La seule réponse de la jeune femme fut : ” Mais c’est vrai de vous voir à la télé et vous voir en vrai… Et puis bon, vous êtes quand même le… “. Julien Cohen ne lui laissera pas terminer sa phrase… En tout cas voilà donc un souvenir dont la candidate se souviendra longtemps.